Mascara : Partenariat avec l’entreprise

Le coup d’envoi de la rentrée professionnelle et d’apprentissage a été donné par le wali de Mascara au sein de l’INSFP de Tighennif dans de bonnes conditions si l’on en juge par tout le dispositif de formation mis en place dans les différents centres et instituts dans plusieurs spécialités , ponctuée par des campagnes de sensibilisation des jeunes qui viennent de quitter les bancs scolaires pour une raison ou une autre. La wilaya compte d’importantes structures d’accueil dans le secteur de la formation qui sont composées de 26 établissements dont 2 Institut nationaux de formation l’un ouverte au niveau de la daïra de Tighennif dans la spécialité de l’agriculture et l’autre spécialisé dans les TP au niveau de la daïra de Sig, 9 centres de formation, 7 annexes et 8 établissements privés.

La contenance théorique de ces établissements est de 11.030 dont 8.260 nouveaux stagiaires stagiaires pour 23 spécialités. Dans le domaine de l’agriculture le secteur de la Formation professionnelle accorde une grande importance en concevant plusieurs spécialités qui faisaient défaut au niveau de la wilaya depuis la disparition des centres de formation agricole de (Kouaier et Zakour) comme l’élevage ovin et bovin, aviculture, apiculture en particulier,la taille des arbres, pour laquelle les fellahs de la région se déplaçaient jusqu’à la wilaya d’Ain Temouchent pour une formation.

Avec la mise en service des nouveaux Instituts en cours de réalisation au niveau de Tighennif, Sig et Ghriss, d’autres spécialités peuvent être incorporées. La nouvelle approche de formation dans les CFP s'inscrit dans un processus de faire acquérir une qualification aux jeunes n'ayant pas pu poursuivre leur cursus scolaire, un moyen efficace de mettre sur le marché de l'emploi une main d'œuvre hautement qualifiée et de faire face ainsi aux effets néfastes de la déperdition scolaire. l’accent a été mis au cours de cette cérémonie pour la mise en œuvre de l’adaptation des objectifs de formation professionnelle en fonction des besoins du marché de travail en matière de main d’œuvre qualifiée dans le domaine agricole qui fait cruellement défaut dans cette région agricole par excellence.

Le chef de l’exécutif a recommandé d’aller vers les fellahs en milieu rural pour abandonner le processus classique vers la méthode gestion de proximité en ciblant la main d’œuvre parmi les femmes rurales. L’adaptation de l’appareil de formation à la carte de formation dans le domaine des énergies renouvelables, les Tic pour parvenir à un mode de partenariat dans le cadre de l’entrepreunariat et de l’investissement productif et utile dans la diversification et l’extension des spécialités en modernisant le processus de formation par l’exploitation optimale et efficace des moyens et équipements pédagogiques des instituts de formations professionnelle, tels sont les points essentiels sur lesquels se sont articulés les interventions durant cette première journée de la formation professionnelle.

A. Ghomchi