Éducation nationale : Une seconde chance pour les exclus de la 2e année secondaire

Les lycéens de 2e année secondaire redoublants et exclus de leurs établissements scolaires ont désormais la possibilité de s’inscrire directement en classe de terminale via l’enseignement à distance, avant la fin de ce mois de septembre, a rapporté, hier, la presse nationale.

Cette seconde chance, offerte à ces élèves pour passer l’épreuve du baccalauréat et décrocher, ainsi, le précieux sésame, est cependant tributaire de la moyenne obtenue au cours de la 2e année secondaire et qui doit être égale ou supérieure à 9/20. C’est en tout cas ce qui ressort d’une instruction du ministère de l’Education nationale adressée aux directions de l’Eduction à travers le territoire national. Concernant le cas des élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à 9/20, ces derniers doivent refaire l’année avant d’accéder à un niveau supérieur.

Cette procédure vise à lutter contre le phénomène de la déperdition scolaire, d’une part, et lutter contre la surcharge des classes au niveau national.

Il convient de noter que les services du ministère de l’Education nationale ont déjà entamé l’examen des dossiers des élèves exclus ou redoublants, de manière à ce que ces derniers puissent bénéficier d’une seconde chance à travers leur inscription au niveau des différents centres d’enseignement à distance. Aussi, la possibilité d’intégrer les établissements scolaires sera donnée pour certains élèves, et ce, après l’étude de chaque dossier par le conseil des classes extraordinaire.

A cet effet, les demandes de redoublement doivent être déposées au niveau du secrétariat de l’établissement d’origine de chaque élève, durant la période allant du 16 au 27 septembre de l’année en cours.

Le dossier doit comporter, en plus de la demande d’intégration de l’élève, les photocopies des relevés de notes des trois trimestres. Le traitement de chaque dossier par le conseil des classes se fera dans la transparence et avec objectivité en veillant à respecter le principe de l’égalité des chances.

Les décisions du conseil seront annoncées le mercredi 4 octobre, alors que l’inscription des élèves admis à refaire l’année au niveau de l’établissement est prévue pour le 7 octobre 2018. Il faut savoir que le ministère de l’Education nationale s’attelle à multiplier les mécanismes susceptibles de lutter contre le phénomène de la déperdition scolaire et garantir à chaque enfant le droit à l’éducation.

A ce sujet, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, a fait savoir que son département se penche actuellement pour l’élaboration d’un plan national de lutte contre le phénomène de déperdition scolaire, en associant le Centre national d’enseignement à distance, l’Observatoire national d’éducation et de formation et l’Association nationale d’alphabétisation.

Lors de sa déclaration, Mme Benghabrit a mis en avant la poursuite de sa politique visant à améliorer les prestations du secteur et à former les personnels ainsi que le travail continu avec les directeurs de l’Education et les responsables des établissements éducatifs, en vue de suivre et de trouver des solutions aux problèmes posés, entre autres, la lutte contre le phénomène de la déperdition scolaire.

La ministre, qui a rappelé que la loi interdit l’expulsion d’un élève avant l’âge de 16 ans, a fait savoir que c’est au conseil des enseignants de définir ceux qui ont le droit de redoubler l’année.

Rappelons que le taux de redoublement en cycle secondaire est de 15%, alors qu’il est de 17% dans le cycle moyen et de 5,8% au cycle primaire.

Kamélia Hadjib