Grand angle : L’éternel recommencement

On signe et on se tourne le dos. Cela résume parfaitement le cas du soudan du Sud où la recherche de la paix ressemble, à s’y méprendre, au jeu de triviale poursuite. Tout le monde en parle mais apparemment personne n’en veut. Entre le président sud- soudanais, Salva Kiir, et le leader de l’opposition Riek Machar, le mal et plus profond. L’ego semble démesuré rendant toute entente pratiquement impossible. Encore une fois, la rencontre entre les deux hommes, dernièrement dans la capitale soudanaise, Khartoum, a donné lieu à des déclarations de circonstance genre : «La rencontre a souligné l'importance de créer un climat positif qui permette aux leaders politiques de participer à la promotion de la paix». Les déclarations de bonnes intentions n’ont pas manqué, et le président Salva Kiir a même invité son «ennemi» juré à assister à la cérémonie qui va se tenir à Juba, capitale du Soudan du Sud, organisée pour commémorer la signature de l'accord de paix, et à laquelle vont participer des membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique (IGAD). Le 13 septembre, les belligérants de ce pays avaient signé un accord de paix final à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, en présence des chefs des Etats membres de l'IGAD. L'accord a été conclu au terme de pourparlers placés sous les auspices du gouvernement soudanais dans le cadre d'un mandat de l'IGAD. Mais sa mise en œuvre demeure incertaine tant les tergiversations sont légions.

Face à cette situation, le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu a indiqué que suite à la signature d'un accord de paix revitalisé, il va demander aux belligérants de participer à un Atelier portant sur un cessez-le-feu permanent. Dans un communiqué, les responsables du Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu et des arrangements transitoires en matière de sécurité (CTSAMVM) ont écrit que l'atelier définira les modalités de mise en œuvre d'un cadre visant à l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. «Conformément à l'accord, l'atelier définira de nouvelles modalités de mise en œuvre d'un cadre visant à l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Par ailleurs, les Parties seront tenues d'informer le mécanisme de leurs projets de mise en œuvre du cessez-le-feu, conformément à la matrice de mise en œuvre figurant à l'accord de paix», selon le communiqué. Le mécanisme a ajouté qu'il va prochainement publier des mises à jour pendant l'atelier, qui va se tenir dans la capitale du Soudan. Le CTSAMVM est un mécanisme créé suite à l'accord de paix signé en août 2015 pour surveiller et vérifier les violations du cessez-le-feu. La stabilité à long terme dans la République la plus jeune du monde reste encore une chimère. Le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile depuis fin 2013. L'ONU estime qu'environ 4 millions de Sud-Soudanais sont des déplacés ou des réfugiés. Un accord de paix signé en août 2015 par les dirigeants rivaux sous la pression des Nations Unies a conduit à la création d'un gouvernement d'unité de transition, mais celui-ci a volé en éclats avec la reprise des combats en juillet 2016. Plusieurs factions belligérantes négocient depuis janvier dernier pour relancer l'accord de 2015.

M. T.