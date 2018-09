Ismaïl Haniyeh rencontre des médiateurs égyptiens : Réconciliation inter-palestinienne et trêve avec Israël

Le mouvement palestinien Hamas a déclaré samedi que le chef de son bureau politique, Ismaïl Haniyeh, avait rencontré des médiateurs égyptiens pour parvenir à un accord de trêve avec Israël et à une réconciliation pour mettre fin à la division interne palestinienne. Selon un communiqué du Hamas, la délégation égyptienne est arrivée dans la bande de Ghaza samedi matin pour des pourparlers en vue de parvenir à une réconciliation et à mettre fin au blocus imposé par Israël. "M. Haniyeh et la délégation égyptienne de haut niveau ont abordé plusieurs dossiers concernant les liens stratégiques entre les deux parties, les défis qui font face au destin de la Palestine et le siège israélien dans la bande de Ghaza", précise le communiqué. Le communiqué souligne que les deux parties ont discuté en profondeur des efforts égyptiens pour aboutir à une réconciliation au sein de la Palestine basée sur les résultats des pourparlers du Caire en mai 2011. Selon lui, le Hamas entend obtenir l'unité nationale palestinienne face à des enjeux comme le statut d'Al Qods et la crise des réfugiés. La délégation égyptienne a quitté la bande de Ghaza après sa rencontre avec le Hamas, selon les médias locaux et des sources. M. Haniyeh a rencontré la délégation égyptienne dans son bureau à Ghaza, accompagné par d'autres dirigeants du mouvement. La délégation égyptienne va transmettre la réponse du Hamas à Israël et à l'autorité nationale palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas, indiquent les sources, sans détailler le contenu de celle-ci. L'Egypte offre depuis plusieurs années sa médiation entre le Hamas et M. Abbas pour mettre fin à la division au sein de la Palestine et conclure un cessez-le-feu entre la Palestine et Israël.