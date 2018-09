Ouverture demain du débat général de l’AG de l’ONU : Le rendez-vous diplomatique de l’année

A partir de demain, mardi, et jusqu’au 1er octobre prochain, les projecteurs seront braqués sur New York, ville qui abrite le siège de l’ONU et où se tiendra le débat général annuel de son Assemblée générale.

Un rendez-vous diplomatique des plus attendus de l’année. Les 193 pays Etats-membres de l’organisation onusienne seront représentés à ce rassemblement, pour discuter des questions brûlantes de l’actualité internationale et établir l’ordre du jour mondial pour l’année à venir. Du moins en principe. Car chaque Etat-membre a la latitude, une fois reparti du siège de l’ONU, d’agir conformément à son propre agenda. Pour preuve, il était difficile d’imaginer au mois de septembre 2017 le rapprochement opéré, quelques mois plus tard, entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, alors que Donald Trump avait menacé dans son discours prononcé à l’occasion de la 72e AG de détruire totalement la Corée du Nord. Pour cette 73e édition, l’ONU a indiqué sur son site que «le débat est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se réunir (…) afin de débattre de questions d'ordre mondial». Ce qui explique la forte présence de chefs d'Etat et de gouvernement. Près de 130 sont attendus pour cette 73e session. A la tribune de l'immense salle des séances plénières, chaque représentant aura 15 minutes pour parler, pour certains de leur politique étrangère et de ses priorités. Pour d’autres, il s’agira d’interpeller la communauté internationale sur son inefficacité et son incapacité à mettre un terme aux nombreux conflits qui rongent la planète et autres fléaux, tels le terrorisme, qui est une menace pour la stabilité et la sécurité de nombreux pays dans diverses régions du monde. Pour les USA, les priorités, selon un porte-parole du département d’Etat, sont au nombre de cinq. Il s’agit de la non-prolifération des armes nucléaires, de l’aide humanitaire et la sécurité alimentaire, de la paix et la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et de la réforme de l’ONU. L’organisation onusienne a indiqué avoir retenu comme thème pour cette assemblée générale «Faire de l'ONU une organisation pour tous : une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées, au service de sociétés pacifiques, équitables et durables». Un thème que les responsables auront toutefois du mal à faire accepter par tous tant il est aux antipodes de l’état d’esprit de nombreux Etats membres qui aspirent avant toute chose à faire de l’ONU un outil au service de leurs intérêts géopolitiques. Reconnaissons cependant aux président(e)s des différentes assemblées générales le mérite d’avoir essayé de changer les choses et de faire bouger les lignes. «Chacune de mes actions tiendra compte du fait que nos peuples sont les principaux concernés par nos engagements et nos décisions, et que nous sommes redevables envers eux», a déclaré Mme María Fernanda Espinosa Garcés, quatrième femme élue à ce poste depuis la création de l’Organisation des Nations Unies, il y a 73 ans. Aura-t-elle plus de réussite que son prédécesseur Miroslav Lajcak, président de la 72e AG ? La question se pose car lui aussi avait cru en le changement. Et le thème de la session de l'année passée était «Mettre l'accent sur les personnes - Lutter pour la paix et une vie décente pour tous sur une planète durable» en dit long sur cette volonté d’apporter les changements attendus. Car au bout d’une semaine de débats, il était attendu des chefs d'Etat et de gouvernement qu’ils définissent la réponse internationale à plusieurs des défis mondiaux du moment, y compris les conflits prolongés, l'extrême pauvreté et la faim, les changements climatiques et la crise des réfugiés. Sans succès. Idem pour les attentes suscitées par le processus de réforme de l'ONU et en particulier celui du Conseil de sécurité. L’injustice que représente la structure et la composition actuelle du Conseil de sécurité et que l’Afrique espérait voir corriger est toujours de mise. Pourtant la majorité des membres estiment nécessaire cette réforme pour donner plus de crédibilité aux nations unies en tant qu’organisation censée aider le monde à gérer ses nombreux problèmes.

N. Kerraz