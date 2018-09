Porteur d’ un message écrit du président Bouteflika : M. Ouyahia reçu par le président malien

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été reçu samedi dernier à Bamako, par le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans une déclaration à la presse, M. Ouyahia a indiqué avoir remis au Président Keïta, un message écrit du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Qualifiant la relation avec le Mali d’"historique", il a indiqué que "l’Algérie n’oubliera jamais le soutien du peuple malien dans la lutte de Libération nationale", rappelant que "ce soutien a été incarné par l’action des dirigeants maliens de l’époque envers l’équipe de moudjahidine algériens dirigée par l’actuel Président de la République".

"Nous sommes, sur un autre plan, intéressés de savoir comment évolue la situation dans le nord du Mali et je rapporterai un message de réconfort au Président Bouteflika, le Chef de l’Etat malien ayant démontré comment les choses avancent", a-t-il assuré.

M. Ouyahia a affirmé que "l’Algérie continuera à être aux côtés du Mali voisin et frères et le soutiendra à l’aboutissement total du processus de paix".