Journée mondiale du lymphome : La formation des généralistes, un impératif

Chaque année, plus de 1.000 Algériens sont atteints du lymphome, un cancer peu connu dont le diagnostic n’est pas toujours évident et qui s’attaque au système lymphatique.

Les spécialistes réunis, hier, lors d’une rencontre organisée à l’hôtel Mercure ont mis l’accent sur la nécessité d’approfondir la réflexion au sujet de cette maladie, puisque l’incidence a tendance à augmenter, ces dernières années.

«En Algérie, l’incidence de cette maladie est passée de 0.81/100 000 habitants, en 2003, à 2,15, en 2011», a en effet indiqué Pr Nadia Boudjerra, coordinatrice nationale du groupe lymphome non hodgkinien et chef de service au Chu Beni Messous.

En effet, Mme Boudjerra a fait savoir que les deux sexes peuvent être touchés, avec une prédominance pour les hommes. Néanmoins, les lymphomes ganglionnaires sont rares chez l’enfant, a-t-elle fait savoir, notant qu’en Algérie un pic de fréquence a été enregistré pour la tranche d’âge entre 50 et 60 ans. «Pour 60% des cas, il s’agit d’une augmentation de la taille d’un ganglion, dans les 40% autres, une atteinte extraganglionnaire qui peut atteindre le tractus digestif, la peau et la sphère ORL», a-t-elle précisé.

Cependant, la spécialiste affirme que «ce sont des signes moins spécifiques qui fréquemment conduisent à la découverte du lymphome : fièvre avec sueurs nocturnes, fatigue intense, amaigrissement inexpliqué et sensation de démangeaisons de la peau».

Cette maladie qui occupe la cinquième place parmi les hémopathies malignes souffre de l’absence de diagnostic, car elle ne présente pas de signes apparents, «sauf un examen clinique complet permettra d’évaluer l’état général du patient, de noter les signes fonctionnels, de chercher et de noter sur un schéma, tous les ganglions dont la taille est supérieure à 1cm», a tenu à souligner la coordinatrice nationale du groupe lymphome. Poursuivant ses propos, Mme Boudjerra a affirmé que le diagnostic est souvent posé tardivement, d’où l’impératif de sensibiliser les médecins généralistes à, la nécessité de déceler le mal à temps. «De nombreux patients arrivent chez nous une fois après avoir été vus par plusieurs autres spécialistes. Ils sont donc, dans certains cas, à un stade avancé de la maladie», a-t-elle dit, précisant que la rémission totale de la maladie est possible.

La spécialiste a, dans ce sillage, jugé urgent de débloquer des lits d’hospitalisation supplémentaires, car, dans certains cas, des séances de chimiothérapie lourdes s’imposent. «Cette maladie impose un suivi médical rigoureux sur le long terme», affirme-t-elle.

De son côté, Mme Samia Gasmi, organisatrice de l’événement et présidente de l’association nationale Nour Doha (lumière du jour), a fait savoir que cette rencontre scientifique a été organisée dans le but de mieux informer les citoyens sur cette forme méconnue du cancer, et d’exposer les difficultés rencontrées par les spécialistes pour son dépistage.

La spécialiste a estimé urgent de mettre en place des équipes pluridisciplinaires, pour prendre en charge les personnes atteintes de cette maladie, dans l’établissement du diagnostic et la mise sur le marché rapide des traitements novateurs. «Il est question, pour nous tous, d’améliorer le diagnostic et de l’uniformiser au niveau national, afin que l’on arrive à une meilleure prise en charge du malade», a-t-elle dit.

Elle a rapporté que beaucoup de patients sont perdus avant d’arriver à la chimiothérapie, alors que la maladie est guérissable dans 90% des cas, quand elle est traitée à temps et convenablement.

«Une fois le diagnostic connu, une prise en charge thérapeutique correcte suivra et le sujet sera normalement tranquille, en plus du protocole de chimiothérapie, de nouveaux produits sont déjà sur le marché pour le traitement efficace de cette maladie», a-t-elle conclu.

Sarah A. Benali Cherif