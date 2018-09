Autoroute est-ouest : Le péage en vigueur dès l’achèvement des installations

Le système de péage au niveau de l’autoroute Est-Ouest «entrera en vigueur, dès l’achèvement des installations et la fixation du tarif de passage», a déclaré, hier à Médéa, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane.

«Nous attendons l’achèvement de l’installation des cinquante-cinq centres de péage et d’entretien des routes programmés le long de cette autoroute, pour décider de la date de début du système de péage», a indiqué le ministre, en marge de sa visite d’inspection du chantier de modernisation de l’axe «Chiffa-Médéa». «Le péage n’est prévu, selon le ministre, qu’au niveau de l’autoroute Est-Ouest, où l’infrastructure indispensable à la mise en place de ce système est en cours de réalisation», a-t-il expliqué. Il a ajouté que l’extension de ce système à d’autres réseaux routiers nationaux, dont la route nationale N 1, qui relie le nord du pays aux régions du sud, n’a pas encore était tranchée. Le tronçon de 14 km du projet de dédoublement d’un axe de 53 km de la RN1 reliant Chiffa (Blida) et Médéa sera «bientôt» réceptionné, selon les explications fournies au ministre. Cet axe routier sera ouvert au trafic, dès le parachèvement des travaux d’équipement des deux tunnels, d’une longueur globale de 9 km, réalisés à son niveau, suite au parachèvement total de tous les ouvrages d’art et voies, englobés par le projet, selon les assurances des responsables en charge du projet. Dans son intervention à l’occasion, le ministre a instruit de l’impératif d’accélération des procédures d’acquisition des équipements nécessités pour les deux tunnels, en coordination avec les services du port d’Alger, a-t-il dit, tout en insistant sur la réception de ce projet, d’une importance économique cruciale, «dans les plus brefs délais», a-t-il souligné. Selon les responsables en charge, l’installation des équipements relatifs au projet, éclairage et aération notamment, interviendra début octobre prochain.

Dans une perspective d’éviter d’éventuelles inondations dues à une crue de l’Oued Chiffa, un ouvrage a été expressément réalisé pour la collecte des eaux des sources et de ce cours d’eau, a-t-on, également, indiqué sur place.