Risque d’inondations : La capitale totalement « sécurisée »

La capitale est à l'abri des inondations et totalement sécurisée contre les «aléas» de ce phénomène naturel, a assuré, hier à Alger, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

Le ministre, qui inspectait des projets relevant de son secteur au niveau de la wilaya d'Alger, a réaffirmé que la capitale est sécurisée contre les aléas et les risques des inondations, grâce notamment aux infrastructures hydrauliques et à l’aménagement des oueds, dont Oued El-Harrach et Oued Ouchaïah, dans la banlieue est d'Alger. «Toutes les infrastructures réalisées à Alger, ces dernières années, ont permis de sécuriser totalement la capitale du phénomène des inondations», a rappelé le ministre. En réponse à une question de la presse sur les dernières inondations qui ont touché, notamment les wilayas de Constantine et de Tébessa, M. Necib a dit que «le dérèglement climatique a entraîné des pluies orageuses violentes intervenant en ce début d’automne».

Il a rappelé, à ce titre, qu’un plan national pour la sécurisation des villes contre les inondations et l’aménagement des oueds est mis en place.

Pour le ministre, la sécurisation contre les inondations à travers les wilayas du pays consiste en l’élaboration de «plans de gestion intégrés», impliquant d’autres secteurs afin de prendre des mesures préventives contre ce phénomène naturel.Lors de sa visite, le ministre a inspecté le projet d’aménagement hydraulique d’Oued El-Harrach, portant réalisation et équipement d’une station de pompage d'une capacité journalière de 90.000 m3, la pose d’une conduite de refoulement et la fourniture et installation des équipements électriques de mesure et de contrôle.

Ce projet, qui devra être réceptionné en avril 2019, permettra de réduire les risques d’inondations et offrir des possibilités de réutilisation des eaux, notamment dans l’irrigation des espaces verts de la capitale.

Il a, par ailleurs, procédé à la baptisation des piscines de la rive droite d’Oued El-Harrach au nom du chanteur chaâbi, le défunt Dahmane El-Harrachi. Toujours dans la banlieue est d'Alger, le ministre a inspecté le projet d’aménagement d’Oued Ouchaïah qui porte sur la réalisation d'un collecteur de décharge de ce oued sur 2.5 km, ainsi que la réalisation d’un ouvrage monolithe sur 5.5 km. Le projet, qui a nécessité une enveloppe de plus de 3 milliards de DA, dont les travaux ont débuté en 2015, vise à prendre en charge les écoulements des eaux usées de Birkhadem et de Kouba, en les acheminant vers la station d’épuration de Baraki, ainsi que les rejets des eaux pluviales vers Oued El-Harrach.

Accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre a visité également des espaces de loisirs et de détente, ainsi que des stades de proximité au niveau de la prise d’eau d’El-Harrach, la Promenade de la réconciliation nationale à Ben Talha (Baraki) et le projet d’aménagement d’Oued El-Harrach, au niveau du site Erramli. L'aménagement des oueds a permis de créer de nouveaux espaces de villégiature et a contribué à donner à Alger une «nouvelle façade» maritime, a souligné M. Necib.