Rentrée de la formation professionnelle aujourd’hui : Tout est prêt pour l’accueil des stagiaires dans de bonnes conditions

Pas moins de 400.000 nouvelles places pédagogiques sont mises à la disposition des stagiaires appelés à rejoindre, aujourd’hui, les 1.300 établissements de la formation professionnelle, au titre de la 1re session de septembre. Une session dont le coup d’envoi officiel sera donné par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, depuis la wilaya de Relizane.

Outre les 400.000 nouvelles places pédagogiques inscrites au titre de cette rentrée, on compte un peu plus de 350.000 anciens stagiaires qui poursuivront leur cursus dans différentes spécialités. L’encadrement sera assuré, cette année, par plus de 28.000 enseignants-formateurs. Au total 478 spécialités sont proposées au, titre cette rentrée professionnelle, dont 54 nouvelles pour l’année 2018, sanctionnées par des diplômes d’Etat. Dans une déclaration récente, le ministre a fait état de la mobilisation des moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement de cette rentrée professionnelle. «Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels ne lésine pas sur les moyens pour garantir la réussite de cette rentrée de la formation professionnelle» a souligné, auparavant M. Mebarki, faisant part de la disponibilité des places pédagogiques susceptibles d’accueillir tous les demandeurs de formation dans de bonnes conditions.

Quelque 67 nouveaux établissements entreront en fonction, parmi lesquels 13 Instituts nationaux spécialisés (INSFP), 24 Centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et 3 Instituts de l’enseignement professionnel (IEP). Ceci sans compter les 200 nouveaux équipements technico-pédagogiques qui sont en cours de réception ou d’acquisition dans les ateliers de formation, dont 88 sections d’équipements devant être fonctionnelles avant la fin de l’année. Le ministre a relevé l’intérêt aux filières de formation professionnelle prioritaires qui a augmenté de façon graduelle ces dernières années. On cite à titre d’exemple les spécialités relevant du domaine de l’industrie représentant «25,40% de l’offre globale, alors qu’elle ne dépassait pas les 22,7% en septembre 2017», ou la filière hôtellerie, tourisme et artisanat qui représente «15,69% de l’offre, alors qu’elle représentait seulement 10,3% aux cours de la même session de l’année dernière».

La filière du BTP connaît également une évolution représentant 12,41% de l’offre globale, et il s’agit de même pour la filière de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire qui représente 9,31%.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de se mettre en adéquation avec la politique du gouvernement pour le développement de l’économie nationale, hors hydrocarbures, à travers la promotion des secteurs de l’Industrie, de l’Agriculture et tu tourisme.

M. Mebarki a, en outre, souligné la nécessité de mettre en place des filières qui contribuent au développement du pays, citant entre autres les spécialités des technologies de l’information et de la communication, l’automatisme, le traitement de l’eau et les énergies renouvelables.

Enfin, le ministre a, dans le contexte, fait savoir que le secteur de la formation professionnelle travaille dans le sens de diversifier les offres de formation à même de répondre au souci de moderniser la formation et de la mettre au diapason des besoins du développement de l’économie nationale.

Sidi Bel Abbès

En adéquation avec les besoins de la région



Pas moins de 7.085 postes de formation dans les différentes spécialités sont dégagés lors cette rentrée qui a fait l’objet d’une série de réunions préparatoires dans la perspective de réunir toutes les conditions de réussite de l’opération et d’offrir une variété de choix aux futurs stagiaires.

Les techniques de l’urbanisme, le suivi dans le bâtiment, le commerce extérieur, le numériques dans toutes ses composantes sont les nouvelles filières intégrées au cours de cette édition qui a été précédée par une grande campagne de sensibilisation, de vulgarisation et d’orientation à l’adresse des jeunes. Des portes ouvertes ont été organisées également dans la tentative de mieux faire connaitre un secteur et de situer ses ambitions dans la valorisation de la notion des ressources humaines grâce justement à une formation continu et à un perfectionnement régulier. Les 22 structures formatives existantes au niveau de la wilaya dont quatre instituts à vocation nationale totalisant une capacité d’accueil de l’ordre de 7.424 places pédagogiques furent aménagées en la circonstance, voire réhabilitées parfois pour certaines à l’effet de garantir une meilleure prise en charge des stagiaires .Des stagiaires aussi venus d’organismes de la wilaya dans les secteurs de l’Habitat, de l’Emploi, des Equipements, de l’ENIE, du Tourisme, de l’Industrie et de l’Agriculture. Bref, une formation à la carte à la suite des conventions établies entres les différentes secteurs d’activité. Pour ce faire, des dispositions ont été prises pour la réhabilitation et l’équipement d’un certain nombre d’infrastructures et l’aménagement de la salle Condotte du centre de Sidi Lahcen pour servir d’espace d’apprentissage et de formation des techniques agricoles. Un certain intérêt est accordé donc au secteur de l’Agriculture, vocation essentielle de la région. Une forme d’adaptation aux besoins de la wilaya et aux attentes de la marche est constatée dans cette édition qui se veut un approfondissement du concept de la valorisation des ressources humaines…

Tizi Ouzou

La demande en mode résidentiel prise en charge

Une offre de formation de l’ordre de pas moins de 13.645 postes a été présentée par la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DEFP) de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’occasion de la rentrée professionnelle de septembre qui a lieu aujourd’hui. Selon un communiqué de la DEFP, quelques 11.827 stagiaires, dont 5.654 en formation apprentissage, 1.779 en formation résidentielle et 3.394 en formation qualifiante, sont inscrits pour cette session de septembre.

Avec les 8.225 stagiaires déjà en formation dans les différents centres et instituts de formation, le total des effectifs en formation dans la wilaya de Tizi-Ouzou s’élèvera 20.052 stagiaires, selon le détail de la DEFP. Pour cette rentrée, toute la demande en mode résidentielle a été totalement prise en charge par le système de double brigade au niveau des instituts et des sections détachées au niveau des CFPA et des instituts pour les formations Brevet de technicien supérieur (BTS), a-t-on rassuré de même source. L’offre de formation pour cette session qui est de l’ordre de 13.645 postes de formation et diplômante se décline en 3.770 postes en résidentielle, 5.654 postes en apprentissage, 3.394 postes en formation qualifiante, dont 668 postes pour femmes au foyer, 75 milieu rural et 595 pour des catégories particulières, ainsi que 640 postes de formation au niveau des établissements privés de la formation professionnelle.

Cette offre couvre 139 spécialités, dont 9 nouvelles spécialités en mode apprentissage pour l’obtention des brevets de techniciens supérieurs (BTS) en tourisme option production et commercialisation, de Certificat de maîtrise professionnelle (CMP) en maçonnerie du patrimoine, Brevet de technicien (BT) en maintenance des équipements informatiques, certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en hôtellerie option services hôteliers, -Brevet de technicien (BT) en hôtellerie-restauration option production culinaire, Brevet de technicien (BT) en hôtellerie-restauration option service de table, Brevet de technicien (BT) en installation réseaux télécoms, Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en mécanique réparation cycles et motocycles, Brevet de Technicien (BT) en tailleur hommes, a indiqué la même source.

Par ailleurs, à l’effet de renforcer les capacités d’accueil au niveau de la wilaya, la DEFP a annoncé la mise en service partielle de nouvelles structures de formation, dont entre autres, l’institut de l’enseignement professionnel (IEP) à Oued Fali, banlieue ouest du chef lieu de commune de Tizi-Ouzou, d’un Institut national spécialisé dans la formation professionnelle à Azeffoune, d’une demi-pension de 100 places et un internat de 60 lits au CFPA Tizi-Ghenif et d’une demi-pension de 100 places au CFPA Sidi Namane.

Tipasa

Ouverture de l’Institut de tourisme, d’hôtellerie et de restauration

La nouvelle session professionnelle verra L’ouverture de trois nouvelles spécialités de formation, parallèlement à la mise en service de l’Institut de tourisme, d’hôtellerie et de restauration, réalisé à Hadjout , a-t-on appris, hier, auprès de la direction du secteur. Les nouvelles formations prévues à l’ouverture, à travers nombre d’établissements de la wilaya, sont relatives à l’entretien des routes, la restauration du patrimoine, et agent de transit et douanier, a-t-on précisé de même source. Cette nouvelle session verra, également, l’entrée en exploitation d’un Institut de tourisme, d’hôtellerie et de restauration à Hadjout, d’une capacité d’accueil théorique de 1000 places. Pour cette session de septembre, ce nouvel institut assurera une seule spécialité de formation dans les techniques de vente, dans l’attente de l’ouverture d’autres spécialités de formation, durant la session de février prochain, est-il, en outre, précisé.

Selon les données fournies par la même source, 17.639 stagiaires, dont 3000 nouveaux inscrits, sont attendus au titre de cette nouvelle session, dont l’offre globale est estimée à 10.093 places pédagogiques.

Cette offre se répartie à raison de 2.796 places en mode résidentiel, 2.675 en mode de formation par apprentissage, et 550 en mode de formation qualificative, parallèlement à 1.140 offres assurées pour les cours du soir, et 752 pour la formation contractuelle au profit d’entreprises économiques.

A cela s’ajoutent 1.045 offres de formation pour les femmes au foyer, 720 pour les détenus et 360 places assurées par les écoles de formation privée agréées de la wilaya. Le secteur de l’Enseignement et de la Formation professionnels à Tipasa compte 22 établissements de formation, dont trois instituts, soit l’Institut national spécialisé en agriculture de Hadjout, le Centre d’excellence des Technologies de l’information et de la communication et des métiers de la téléphonie de Bou Ismail et l’Institut de tourisme, d’hôtellerie et de restauration de Hadjout, outre 15 CFPA, et 4 annexes professionnelles, assurant en tout 2.260 lits.