FFS : Renforcer la protection sociale

Le Front des forces socialistes veut initier une réflexion sur la situation politique, économique et sociale du pays. C’est l’objectif visé à travers la tenue, hier, des Assises sociales au niveau de la mutuelle des matériaux de construction à Zéralda (Alger). «Nous souhaitons que cette rencontre soit l’occasion idoine pour nous imposer une vision rétrospective, critique et constructive, afin d’engager une perspective nouvelle rendue nécessaire par la situation socioéconomique de notre pays», a déclaré le premier secrétaire du FFS, Mohamed Hadj Djilani, dans son allocution d’ouverture des travaux. Pour le SG du FFS, «la démocratie économique est le prolongement de la démocratie politique». Les assises sociales lui servent de tribune de réflexion qui a pour objectif de répondre à la question de savoir «comment arriver à construire un Etat démocratique?»

La réflexion sur cette problématique a permis d’inviter des chercheurs, universitaires et syndicalistes afin de proposer des éléments d’approfondissement et clés de lecture à «l’actualité politique et économique du pays».

Une actualité que le FFS qualifie de «crise multidimensionnelle aux conséquences imprévisibles», à cause «des guerres régionales menées par procuration à nos frontières pour l’accaparement des richesses et des matières premières», selon l’assertion de Mohand Amokrane Chérifi, le président des travaux de ces Assises sociales.

Ce dernier a présenté un exposé fixant les deux panels autour desquels se sont déroulés les débats.

En effet «les Assises sociales» du FFS ont servi d’agora aux intervenants venus débattre de thèmes aussi divers que «le renforcement de la protection sociale, base de l’Etat social et promesses du 1er Novembre». Les interventions ont été axées sur plusieurs thématiques, entre autres, le diagnostic du système de santé en Algérie, la transition énergétique, les énergies renouvelables.

Toutes ces thématiques concernent la réalisation d’un ensemble de propositions pour une «politique de progrès social».

Les initiateurs des Assises sociales ont mis l’accent, comme l’a déclaré Mohand Amokrane Chérifi, sur «l’intérêt supérieur du pays dans un contexte social, national et régional qui menace l’avenir des citoyens».

Dans ce contexte, il a mis en garde sur le fait que «la crise économique peut accentuer les inégalités sociales».

Par ailleurs, le SG du FFS recommande que «les revendications des forces sociales représentatives soient entendues et prises en considération».

Le parti préconise «une convergence des actions syndicales et mouvements sociaux autonomes».

A travers ces formules, ce parti veut proposer un ensemble d’actions basées d’abord sur le «consensus social et populaire».

Parmi les actions préconisées figure celle d’initier «une réflexion collective, une mobilisation massive et une action pacifique et résolue».

Au final, la dimension économique a dominé les travaux des Assises sociales qui ont débouché sur la nécessité de «s’attaquer aux sources de la pauvreté et la réduction des inégalités sociales» sur la base d’une politique sociale s’inspirant de «la stratégie adoptée par la communauté internationale fixant les objectifs du développement durable à l’horizon de 2030 où le social devient le moteur du développement économique avec un budget social de la nation qui soit partie intégrante des lois de finances»

Tahar Kaidi