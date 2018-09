RND : préserver la stabilité

Le porte-parole du parti du Rassemblement National Démocratique (RND), Seddik Chihab, a affirmé que son parti œuvrait quotidiennement sur le terrain pour construire "le front populaire solide", tel que prôné par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Dans une déclaration à l'APS, M. Chihab a indiqué que le RND "œuvre quotidiennement à expliquer le contenu de l'initiative du front, à faire prendre conscience de son importance et à souligner l'impératif de prendre part à son édification", ajoutant qu’il n’est "nul besoin d'adhérer à une formation politique pour concrétiser ce front populaire qui a pour objectif de préserver et renforcer la stabilité et la sécurité nationales".

La conjoncture actuelle marquée par des défis nationaux, dont la nécessité de surmonter les difficultés économiques, les menaces et défis régionaux et internationaux, "implique l'édification de ce front populaire pour préserver les acquis nationaux", a-t-il dit.

Le Président de la République avait, dans un message adressé à l'occasion de la journée nationale du Moudjahid (20 août), appelé à l'édification d'un "front populaire solide afin de garantir la stabilité de l'Algérie et sa résistance face à toutes les manœuvres internes et menaces externes et à une mobilisation pour la poursuite de l'édification et la mutualisation de toutes les potentialités de notre pays», considérant que "les crises extérieures qui se jouent à nos frontières" sont "porteuses des dangers du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé, deux fléaux désormais transfrontaliers".