Taj : Privilégier la concertation

Le président du parti Tajamoue Amel El-Adjazair (TAJ), Amar Ghoul, a appelé, hier à Médéa, la classe politique à «privilégier le dialogue et la concertation pour éviter d'amplifier les problèmes du pays et éloigner toute chance de sortie de la crise actuelle». S'exprimant à l'occasion du congrès de wilaya du parti, organisé à la maison de la culture Hassan-el-Hassani, le président de TAJ a invité la classe politique à «mettre l'intérêt suprême de la nation avant l'intérêt de la formation qu'il représente», estimant que «seuls le dialogue et les échanges peuvent aider à faire face aux enjeux et défis auxquels est confronté notre pays». Plaidant pour un dialogue constructif, sincère et non exclusif, Amar Ghoul a affirmé devant les cadres du parti que la conjoncture difficile actuelle «doit nous inciter à privilégier le dialogue, à bannir le discours de l'exclusion et de la haine et d'œuvrer ensemble pour dégager des solutions capables de nous éloigner des zones de turbulences».

TAJ compte, à l'occasion de son futur congrès national, présenter un programme incluant des propositions qui touchent tous les domaines et «pouvant aider à trouver des réponses aux questions qui se posent avec acuité, aussi bien sur les plans politique, social, économique ou financier», a-t-il expliqué.

Le prochain congrès national constitue, selon le président de TAJ, «un espace large de concertation et d'échanges d'idées ouvert à toutes les compétences et les énergies, animé du seul désir de servir le pays». Il a assuré que ce rendez-vous sera «à la hauteur des attentes, non seulement des cadres et militants du parti, mais également pour ceux qui partagent sa vision».