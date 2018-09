Groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme : Le soutien au président résulte d’une conviction profonde

Les 15 formations politiques regroupées au sein du Groupe de la continuité pour la stabilité et la réforme, soutenant le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et l'appelant à poursuivre sa mission à la tête de l’Etat, ont annoncé la signature officielle d’une plateforme politique.

C’est le coordinateur de cette instance, créée il y a près de deux mois, en l’occurrence M. Belkacem Sahli, secrétaire général de l’ANR, qui a annoncé la nouvelle, lors d’une rencontre régionale ayant regroupé les cadres et représentants des partis politiques concernés, hier à l’hôtel les Ambassadeurs, à Oran. Il a précisé que la mission de cette nouvelle instance ne s'inscrit nullement dans une action de concurrence à l’égard des autres partis. Il a révélé, par ailleurs, que l’initiative se fixe quatre objectifs, qui, dit-il, sont inspirés du programme du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit de préserver l’indépendance et la souveraineté de la décision nationale, d’approfondir la démocratie dans le cadre du strict respect des lois de la République, de trouver une alternative économique à la dépendance aux hydrocarbures. Le dernier objectif est de lutter contre toutes formes de fléaux sociaux, à leur tête la drogue.

«Le rôle d’un homme politique n’est pas de noircir le tableau aux yeux du citoyen. Bien au contraire, il doit lui donner l’espoir», a affirmé l’intervenant. S’adressant à tous ceux qui dénient au Président de la République le droit de briguer un nouveau mandat, M. Salhi estime que cela va à l’encontre du principe même de la démocratie qu’ils prétendent défendre. «La décision et le choix reviennent au peuple et seulement au peuple», a-t-il martelé.

Il a fait remarquer, par ailleurs, que le regroupement des 15 partis dont il est le coordinateur «est loin d’être microscopique» puisqu’il représente «25 députés au Parlement, 2.700 élus locaux et plus de 1,5 million d’électeurs ayant pris part aux dernières élections législatives et locales», a-t-il ajouté. De son côté, Mme Mahjoubi Chalabia, présidente du Mouvement de la jeunesse démocrate (MJD), a indiqué que le soutien de son parti et celui des 15 autres formations au Président de la République résultent d’une conviction profonde et non par opportunisme politique. «L’appel que nous avons adressé à notre Président pour briquer un nouveau mandat n’est pas un moyen de pression et nous ne voulons pas parler en son nom. Au final, il est le seul à décider. Nous sommes convaincus, toutefois, que le pays a besoin de lui», a-t-elle assuré. M. Chalabia Mahjoubi a défendu le bilan du chef de l’Etat, qui, dit-elle, a bénéficié à tous les secteurs et à toutes les couches sociales. Ainsi, elle a rappelé les grandes réalisations ayant marqué ces 20 dernières années, qui, précise-t-elle, ont permis à l’Algérie d’évoluer, de retrouver sa place dans le concert des nations et, surtout, sa sécurité et sa stabilité.

Etaient présents également à cette rencontre les dirigeants et représentants du MJD, ANR, FLN, MNND, MNTA, El Karama, URN, PRA, MEN et PNS, le RND et le FLN. Selon M. Sahli, deux nouveaux partis ont rejoint cette alliance.

Amel Saher