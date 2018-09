Renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation : Le FLN exige la transparence dans le choix de ses candidats

Majoritaire au sein des Assemblées élues, le FLN entend bien conserver, et donc réaffirmer sa position de première force politique du pays, en remportant de nouveaux sièges, lors du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation.

C’est ce que le secrétaire général du parti, M. Djamel Ould Abbès, a déclaré, hier, dans son intervention devant les secrétaires de mouhafadhas et présidents des comités de transition de sa formation, qu’il a réunis à l’hôtel Mouflon d’Or, à Alger. «Les préparatifs de la prochaine présidentielle et du renouvellement partiel du Sénat passent nécessairement par l’élargissement de la base militante pour s’assurer de la victoire», dira notamment M. Ould Abbès au cours de cette rencontre, où l’évaluation de l’état des lieux des structures du parti était inscrite à l’ordre du jour.

C’est ainsi qu’il s’est longuement attardé sur le renouvellement partiel du Sénat, devant constituer, ajoute-t-il, une opportunité de s’ouvrir davantage sur la société, à même de consacrer l’objectif du «million de militants» gagé pour la fin de l’année. M. Ould Abbès ne manquera pas aussi de définir les modalités, citer les conditions et exigences du parti pour les prochaines sénatoriales dont les candidats du FLN seront sélectionnés parmi ses élus.

Une désignation à propos de laquelle le SG du parti se montre encore plus intransigeant quant au respect des principes de la transparence et du mérite qui doivent accompagner cette opération. Tout en rappelant que le FLN «est la colonne vertébrale de l’Etat», il tiendra également à mettre en relief toute l’importance qu’occupe le Conseil de la Nation dans la pyramide des institutions de la République.

«Au Sénat, qui occupe une place importante, être universitaire est le niveau minimum pour y siéger», dira-t-il. Une première consigne à laquelle succèdera une autre, tout aussi importante, tant celle-ci est relative au combat que mène la direction du parti contre la pratique de la «chkara» qui «n’aura plus droit de cité dans les rangs du FLN», selon le SG. «Aucun candidat n’ira au Sénat s’il n’a pas l’appui de la base», assure encore M. Ould Abbès, insistant, une fois de plus, sur le critère de la transparence de sa désignation, soit loin de toute pratique d’achat des voix ou autres manœuvres du genre qui, de l’avis de l’intervenant, sont bannies à jamais au FLN.

Le SG a soutenu, par ailleurs, que ni «l’exclusion ni la marginalisation des représentants du FLN au niveau de ses structures réparties à travers le pays, notamment les mouhafedhs et les chefs de Kasma, ne sont à l’ordre du jour.

D’autre part, il profitera de la tenue de la réunion d’hier pour rappeler aux présents la nécessité d’œuvrer pour le succès de l’initiative de constitution d’un front populaire solide auquel le Président de la République a appelé dans son message du 20 août dernier. M. Ould Abbès recommande ainsi plus de sensibilisation de la part des représentants du parti à travers le pays autour des objectifs de ce front. Le projet de la charte que le FLN a élaboré à ce propos sera d’ailleurs remis aux concernés pour mener à bien leur action. Le parti «ne tient pas à monopoliser l’initiative de constituer un front populaire solide, qui est un projet national ouvert à toutes les forces vives de la Nation», dira encore M. Ould Abbès. Sur un autre volet, il a instruit les secrétaires de mouhafadhas au sujet de la commémoration du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui sera célébrée par le parti le 29 de ce mois. Une célébration que le SG du FLN annonce sous le signe d’événement grandiose qui sera marqué par des manifestations partout à travers le pays, pour rendre hommage, ajoute-t-il «au Président de la République, initiateur de la Réconciliation et artisan de la paix».

Karim Aoudia