Décès du professeur Brahim Brahimi, fondateur de l’école supérieure de journalisme

Le Professeur Ahmed Brahimi, fondateur et premier directeur de l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENSJSI) est décédé samedi , apprend-t-on auprés de ses proches. Plus connu sous le nom de Brahim Brahimi, le défunt est l'auteur de plusieurs ouvrages : le Pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie", le Pouvoir, la presse et les droits de l'homme en Algérie, parus aux Editions l'Harmattan".



Condoléances

Très peiné par le décès du Professeur Ahmed Brahimi, dit Brahim Brahimi, fondateur et premier directeur de l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information (ENSJSI), le ministre de la Communication, Djamel KAOUANE présente à l'ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

«A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.»