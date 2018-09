63e anniversaire de la bataille d’El-Djorf : un tournant majeur

La wilaya de Tébessa a célébré hier le 63e anniversaire de la grande bataille d’El-Djorf sur le mont éponyme dans la commune de Stah Guentis, distante de 100 km au sud-ouest de Tébessa, en présence des autorités locales et d’une foule de citoyens. L’occasion a permis d’évoquer le souvenir de cette bataille, qui compte parmi les plus grandes et les plus importantes ayant opposé les moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN) à l’armée d’occupation française, à partir du 22 septembre 1955 et pendant sept jours. Les moudjahidine présents ont insisté sur l’importance de cette bataille, qui avait surtout permis d’internationaliser la question de l’autodétermination du peuple algérien en la portant devant l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. Sur le site de la bataille, une cérémonie de recueillement a eu lieu à la mémoire des plus de 70 chouhada tombés au cours de cet affrontement. Les autorités de la wilaya ont honoré, à cette occasion, le moudjahid Nasr Bouabida, un des artisans de cette épopée, qui a évoqué le déroulement de la bataille, la férocité des affrontements et ses compagnons tombés au champ d’honneur.