Afrique : Vers la réalisation de près de 7.000 km de pipelines d’ici 2022

L'Afrique devrait réaliser encore près de 7.000 kilomètres de pipelines de pétrole d'ici 2022 renforçant ainsi son industrie oléoduc pour alimenter le marché interne ainsi que pour renforcer ses capacités d'exportation, a indiqué un rapport de Global Data publié récemment sur le site web World Pipelines. Avec cette nouvelle capacité de transport, l’Afrique est identifiée par Global Data comme la deuxième en termes d'ajout de longueur de pipeline et la troisième en termes de dépense pour les pipelines prévus dans l'industrie mondiale des oléoducs jusqu'en 2022. L'Algérie devrait être le premier pays du continent avec un ajout prévu de 668 kilomètres dans l'oléoduc au cours de la période considérée, a précisé la même source. "L'investissement prévu dans les projets d'oléoducs générera également des emplois et améliorera les conditions socio-économique du continent ", ajoute Global Data dans ce rapport intitulé "Perspectives mondiales des pipelines de pétrole brut à l'horizon 2022". Sur la période considérée, l'Amérique du Nord vient en pole position avec la plus grande longueur de pipeline ajoutée à l'industrie mondiale des oléoducs. "Cette canalisation prévue entre 2018 et 2022 est d'une longueur de 16.136 kilomètres, représentant ainsi 44 % des ajouts planifiés à l'échelle mondiale.

Soraya Tejomoortula, analyste pétrole et gaz chez Global Data, a expliqué que "La production pétrolière et gazière non conventionnelle en plein essor stimule à son tour la croissance du réseau de pipelines aux Etats-Unis.

De plus en plus d'opérateurs se concentrent sur la connexion de la production non conventionnelle croissante avec la côte du Golfe pour l'exportation de pétrole et de gaz."