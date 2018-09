Chems Eddine Chitour, expert en énergie : « l’OPEP a intérêt à maintenir un prix d’environ 78 dollars »

C’est aujourd’hui que s’ouvrent à Alger les travaux de la 10e réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP - non-OPEP. Dans cet entretien, l’expert en énergie, et également enseignant à l’École polytechnique d’Alger, aborde l’avenir énergétique de l’Algérie, préconisant, entre autres, de ne pas rater sa révolution électrique, ainsi qu’une transition énergétique basée sur le développement durable.

El Moudjahid : Les regards seront braqués sur la rencontre qu’abrite Alger. Que peut apporter un tel rendez-vous pour l’Algérie et pour l’équilibre du marché pétrolier mondial ?

Pr Chems Eddine Chitour : Le rendez-vous se déroule dans un contexte à la fois facile et difficile. Pour les difficultés, il y a plusieurs contraintes dans le monde, notamment les sanctions US contre l’Iran qui commenceront en novembre. Les Etats-Unis veulent que l’Iran ne puisse plus vendre son pétrole. On veut étouffer l’Iran qui pèse par 3,9 millions de barils/jour. Autrement dit, donner la possibilité à d’autres pays de produire plus. S’ajoute le problème de la Libye avec une production instable, l’Irak qui n’est pas arrivé à sa production maximale. De mon point de vue, l’OPEP se dirigera vers un statu quo et a intérêt à garder le prix actuel, d’environ 78 dollars. Mais un autre facteur pèse de tout son poids : le pétrole de schiste américain. Les USA produisent et ne veulent plus importer. Une situation similaire touche le gaz. Il y a un sérieux problème vis-à-vis de l’Europe et ses partenaires. Pour «casser» les deux gazoducs «North Stream» et «South Stream » qui alimentent le Vieux Continent, les Etats-Unis construisent des usines GNL pour le vendre à l’Europe. S’agissant du pétrole, l’OPEP demeure rentière et il lui manque une vision du futur. Aussi, il faut dire que rien n’est sûr que le prix de 78 dollars soit maintenu. C’est un équilibre fragile entre l’Opep, les hors Opep et les USA.



Le secrétaire général de l’OPEP, Mohamed Barkindo, a tout récemment déclaré à Dubaï que l’accord d’offre historique conclu, fin 2016 devrait devenir permanent. «Il n’y a pas d’alternative viable sur la table autre que d’institutionnaliser et de faire cette coopération entre nous et nos partenaires non OPEP, de manière permanente», une option faisable, selon vous ?

Conjoncturellement, les pays de l’OPEP et non-Opep se sont associés parce que le prix du pétrole a baissé. Aujourd’hui, chacun est appelé à redoubler d’efforts pour faire grimper ces prix et permettre à la demande d’être plus importante que l’offre. Mais rien ne dit à l’avenir qu’on arrivera à ce genre de situation. Le monde assistera, selon toute vraisemblance et du moins pour la période de Trump, à des perturbations importantes. Si l’actuel locataire de la Maison-Blanche ne brigue pas un second mandat, un changement peut survenir. Toutefois, tel que c’est parti, le monde verra la recrudescence des conflits. Les Etats-Unis feront tout pour amoindrir le poids de la Russie avec laquelle ils sont en «guerre». La question qui s’impose est : Quel est l’avenir de l’OPEP ? A mon avis, aucun. Sinon une discipline.



Que faudra-t-il au juste à l’Algérie ?

Assurer un meilleur accompagnement à Sonatrach. Pour ce faire, s’impose une stratégie efficiente qui est absente aujourd’hui. Les exemples ne manquent pas. Le plan solaire n’est pas encore mis en œuvre. Sur 22.000 mégawatts, seuls 385 sont réalisés. Une autre stratégie d’économie d’énergie est plus que jamais nécessaire.

Aussi, l’Algérie ne doit en aucun cas rater cette révolution. Dans les transports, il faut compter que 25% de notre parc de voitures sera électrique. Il faut donc préparer la société à cela. Actuellement, 2 millions de voitures dans le monde sont électriques. En 2030, on prévoit 35% des 80 millions de voitures faites qui seront électriques. En tout état de cause, le carburant sera de plus en plus renouvelable, c’est-à-dire qu’il proviendra des panneaux photovoltaïques, de l’éolien, de la biomasse ou de l’énergie hydraulique, on va donc déplacer la situation.

L’Algérie dispose-t-elle d’arguments à faire valoir en prévision de cette révolution électrique ?

Cette révolution électrique peut être mise à profit pour créer un réseau de transport par camions et bus électriques. Le Sahara, avec l’électricité renouvelable, est une véritable pile électrique inépuisable. Un modèle énergétique à 50% renouvelable à 2030 est possible. Il faut savoir qu’une centrale solaire de 1.000 MW, c’est la cadence minimale qu’il nous faut mettre en place. C’est 1,5 milliard de m³ de gaz épargné qu’on laisserait dans le sous-sol pour les générations futures. Il est important de mettre en place un modèle de consommation d’ici 2030. La population sera de 55 millions d’habitants en 2030. Un premier scénario au fil de l’eau qui tient compte des tendances actuelles, il faudra 100 TWh d’énergie électrique. Actuellement, nous sommes à 50 TWh il faut donc doubler la capacité. Pour réaliser ce modèle, il faut freiner drastiquement la consommation d’énergie fossile par une rationalisation de l’énergie, mais aussi de l’eau, mettre en place les 3R (récupération, recyclage et réutilisation des déchets), le traitement des eaux usées, l’exploitation des forêts et surtout sortir des carburants thermiques. C’est une transition vers le développement humain durable qui repose sur une stratégie énergétique qui devra être flexible et constamment adaptable. Ce scénario 50% renouvelable à atteindre d’ici 2030 nous ferait économiser des milliards de m3 de gaz.



La stratégie SH 2030 permettra, selon les responsables de la compagnie, de faire de Sonatrach une des cinq premières compagnies pétrolières internationales les plus performantes. Quelles sont les conditions susceptibles de mener à bon port ce défi ?

Sonatrach veut se développer à l’international. Elle a acheté une raffinerie pour essayer de ne plus importer de produits raffinés. La stratégie à l’international nécessite, à mon point de vue, de savoir comment sera le monde en 2030. Sonatrach a décidé de perfectionner le management, de miser sur les ressources humaines et de former ses effectifs. C’est de bon augure. A cet ensemble devra s’ajouter, entre autres, le développement du forage. Seuls 10% du domaine minier national sont forés.

Entretien réalisé par Fouad Irnatene