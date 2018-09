Opep - non-Opep : Les enjeux de la réunion d’Alger : Le souci d’un marché équilibré

La réunion du Comité ministériel mixte de suivi Opep - non-Opep (JMMC) qu’abrite Alger, intervient, dans sa 10e session, dans un contexte géopolitique plutôt tendu. Et cette particularité est censée peser sur les discussions, qui seront cette fois-ci beaucoup plus orientées, selon les experts, sur la question de la définition du niveau de production, pour préserver l’équilibre du marché et, prévoir tout éventuel décalage entre l’offre et la demande, un principe qui guide la démarche de l’Opep. En fait, le contexte géopolitique actuel, empreint d’incertitudes, les sanctions américaines contre l’Iran, étant imminentes, les guerres commerciales entre les grandes puissances économiques exacerbant les acteurs pétroliers... devront certainement influer sur le cours de cette concertation décisive dans le processus de stabilisation du marché pétrolier mondial. Jusqu’ici, les engagements de baisse de la production des pays OPEP et non-OPEP ont soutenu les éléments de rééquilibrage de l’offre et de la demande, le taux de conformité à ce principe ayant atteint 107% en moyenne depuis le début de la mise en œuvre de l’accord de baisse de la production, en janvier 2017. Le marché pétrolier qui a connu, au cours des années 2014 et 2016, une phase de forte instabilité, conséquemment à une récession de l’activité économique mondiale, et la baisse des investissements dans le secteur pétrolier, avec effet d’entraînement sur la demande et les cours du pétrole a, en effet repris son souffle grâce à l’initiative d’Alger. Une démarche décisive qui a abouti à la conclusion d’un accord de réduction de la production des pays membres de l’OPEP avant d’être étendu aux acteurs hors Opep. Un ajustement qui portera sur une baisse d’environ 1,2 million de barils/jour à compter du 1er janvier 2017, 11 pays non membres de l’Organisation s’étant engagés de réduire leur offre de 600.000 barils/jour. Des actions qui ont ainsi permis au marché pétrolier de remonter la pente en stabilisant les cours de l’or noir à des niveaux adéquats, actuellement proches des 80 dollars. Il s’agit pour les pays producteurs-exportateurs de pétrole, réunis actuellement à Alger, d’œuvrer pour conforter durablement cette tendance à la remontée des cours du baril et consolider les paramètres de la stabilité du marché. Une première dans les annales de l’organisation des pays exportateurs de pétrole, car les 24 pays signataires de l’accord de Vienne, ont fait preuve de clairvoyance, ce qui a permis de donner au marché une meilleure visibilité. Aussi, le respect jusque-là, des engagements de réduction de la production, Opep et non-Opep, traduit un sens de responsabilité commune, en plaçant les intérêts du cartel au-dessus de toute autre considération. Dans ce sens, le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a parlé de nécessité de «capitaliser les effets positifs de la Déclaration de Coopération» d’Alger et à œuvrer pour «une transition graduelle afin de consolider la marche en cours vers l’équilibre du marché et éviter d’affaiblir le résultat des efforts passés». Le ministre a mis en garde ainsi contre « un choc d’offre à moyen terme » qu’il faudra éviter dans l’intérêt, aussi bien des pays producteurs que des pays consommateurs. Dans le cadre de cette démarche «Une attention urgente» doit également être orientée vers les investissements pétroliers sans lesquels «l’équilibre du marché pourrait s’avérer être des plus précaires», a-t-il averti.

D. Akila