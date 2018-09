Tizi Ouzou : le ministère de la Culture offre 7.000 ouvrages à des associations

Un lot de 7.000 livres a été offert par le ministère de la Culture à des associations de la wilaya de Tizi Ouzou, afin d’encourager la lecture publique, a-t-on appris hier de la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane.

Ce don, constitué de livres de différentes langues et disciplines, est le troisième dont a bénéficié la wilaya depuis le début de l’année en cours, a ajouté le responsable, soulignant que le but de cette initiative est de promouvoir la lecture au sein de la population.

La distribution des livres aux associations a été entamée symboliquement, jeudi, à l’occasion de la fête religieuse de l’Achoura, par la remise d’un quota à l’association culturelle «Mbarek Aït Menguellet», du village Ighil Bouamass (commune d’Iboudrarene), en présence du chanteur Lounis Aït Menguellet, enfant du village, a-t-on appris de même source.

Avec ce troisième don, ce sont plus de 20.000 ouvrages qui ont été remis aux associations et institutions de la wilaya de Tizi Ouzou, a précisé Mme Goumeziane, rappelant que la wilaya compte plus de 50 bibliothèques communales équipées, plusieurs salles de lecture et des bibliothèques semi-urbaines, ainsi qu’une bibliothèque principale de lecture publique sise au chef-lieu de wilaya. En 2017, le ministère de la Culture a offert aux associations et institutions de Tizi Ouzou, un total de 25.000 livres, a-t-on rappelé.