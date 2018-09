23e Salon international du livre d’Alger : Plusieurs nouvelles parutions annoncées

Le 23e Salon international du livre d'Alger (Sila), considéré comme l'évènement marquant la rentrée littéraire en Algérie, donne rendez-vous au public du 29 octobre au 10 novembre avec les plus grands noms de la littérature algérienne qui annoncent plusieurs sorties cette année. Les différentes maisons d'édition algériennes annoncent depuis quelques jours les nouveautés encore sous presse, alors que certaines œuvres très attendues commencent à être commercialisées dans les étales des librairies. Le romancier à succès Yasmina Khadra, auteur d'une vingtaine de romans dont "Ce que le jour doit à la nuit", "La dernière nuit du Raïs", "Les anges meurent de leurs blessures" ou encore "Dieu n'habite pas La Havane", a sorti à la fin du mois dernier sa dernière œuvre "Khalil" aux éditions Casbah. Les romancières Maïssa Bey et Amira Géhanne Khalfallah ont elles aussi sorti respectivement les romans "Nulle autre voix", immersion dans l'intimité d'une criminelle à sa sortie de prison, et "Le naufrage de la lune" faisant revivre une campagne militaire française sur Jijel en 1664, aux éditions Barzakh. Alors que Lezhari Labter est annoncé avec un nouveau roman "Laghouat, la ville assassinée" à paraitre aux éditions Hibr. Cette maison d'édition, désormais spécialisée dans le roman, annonce déjà la sortie prochaine des romans "Balak" de Chawki Amari, "Body-writing" de Mustapha Benfodil, "Picasso: le mangeur de femmes" de Kamel Daoud ou encore "Aïzer", dernier ouvrage de l'écrivain et traducteur Mohamed Sari, un auteur qui annonce également «La guerre des tombes» publié par la jeune maison d'édition El Djazair Taqraa. Cette dernière maison d'édition, qui s'est imposée très vite dans le roman en langue arabe, annonce la sortie des romans de Mhammed Ben Dida, de Mohamed Ben Zekhroufa et de Sofiane Meknine. Pour leur part, les éditions Chihab annoncent la sortie des romans "Aimer Maria" de Nassira Belloula et "Thabet edhelma" de Amel Bouchareb, et une traduction vers le Tamazight de "Pluies d'or" de Mohamed Sari en plus du beau livre "Oasis, images d'hier, regards d'aujourd'hui" coordonné par Lezhari Labter avec des photographies du Centre de documentation de Ghardaïa. L'éditeur annonce également des livres d'histoire dont "Brève histoire de l'Algérie" de Chems Eddine Chitour, "De Constantinople à El Djazaïr" de Mustapha Hassen-Bey, ou encore "A la rencontre de l'Aurès, 50 ans d'amitié" de Jean-François Garde. Ce créneau a déjà vu la sortie récente de l'ouvrage "Gpra, un mandat historique. 19 septembre 1958- 3 août 1962" publié par Abdelmadjid Merdaci aux Editions du Champ libre et de "La guerre de libération vécue par un lycéen" de Chaïchi Baghdadi (Ed Dahlab). "Ce drôle de môme..." (L'enfant autiste) du Professeur Houria Chafaï Salhi (Ed Koukou), "De l'ALN à l'ANP" de Saphia Arezki (Ed Barzakh), "Economie de l'Algérie coloniale" de Ahmed Henni (Ed Chihab), "Le trauma colonial" de la psychanalyste Karima Lazali (Ed Koukou) sont également attendus pour ce mois d'octobre en plus d'un ouvrage collectif "Hiziya mon amour" (Ed Hibr).