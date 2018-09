Opéra d’Alger : « L’entrée en Nouba » de Leila Borsali

Comme à l’accoutumée et au rendez-vous avec l’élégance, la diva de la chanson andalouse Lila Borsali a gratifié son public avec sa belle voix, lors d’une soirée inouïe riche en rimes et en mélodies.

«L’entrée en Nouba", tel est l’intitulé de cette soirée du vendredi à l’Opéra d’Alger Boualem-Besaïeh, une soirée pour fêter la rentrée en Nouba, non seulement avec sa voix mélodieuse, mais aussi avec des textes inédits avec quelques chansons dans les genres andalous, m’dih et hawzi.

C’est dans une quaâda des plus conviviales que la diva de la musique andalouse a animé son concert en faisant passer en revue les différents modes de la nouba. Ce concert est organisé par l’Opéra d’Alger dans le cadre de son nouveau programme étalé jusqu’au 28 décembre prochain. Les rideaux se lèvent sur l’orchestre de Lila Borsali, d’une dizaine de musiciens, en tenue traditionnelle finement brodée, dont Leila El Kébir au violon alto, fusionné à celui de l’orchestre symphonique sous la baguette du maestro Lotfi Saïdi. Distinguée par sa présence sur scène, cette interprète du genre andalou témoigne de plus en plus son ambition d’enrichir la musique andalouse à travers l’interprétation de textes inédits. Elle a réussi dans un laps de temps à se forger un prestigieux nom sur la scène culturelle nationale, maghrébine et internationale avec sa belle voix et les recherches qu’elle effectue pour rassembler des textes inédits qu’elle offre à ses fans pour célébrer avec eux la rentrée sociale et culturelle en nouba en ce mois de septembre, le tout dans le plaisir de découvrir des poèmes de grands poètes. Il ne s’agit pas d’un nouvel album qui sera dans les bacs mais de quelques chansons qu’elle a choisies d’interpréter aux mélomanes de la musique andalouse. Le la de la soirée a été donné par l’ensemble qui entame les premières notes d’une "Metchalia Zidane", suivie d’une "Touchia Zidane". Très attendu par ses fans, ce symbole de la classe, de la distinction et de la réussite au féminin a fait son apparition de fée sur scène à 19h45 avec sa tenue traditionnelle orée sous les applaudissements nourris du public. Elle se met un peu à se déhancher comme dans un mariage avant de rejoindre son orchestre… à l’image de sa grâce, la cantatrice du style andalou, qui a conjugué l’élégance dans tout les temps, était noblement habillée d’une magnifique tenue traditionnelle de couleur bardeau, brodée d’une fetla orée qui brillait de toutes les couleurs sous les projecteurs de la scène de la majestueuse salle Boualem- Bessaïeh de l’Opéra d’Alger. Elle entame de sa voix suave au timbre envoûtant son récital par un Mçaddar, intitulé Qorret Ayni devant une salle remplie essentiellement de mélomanes de musique andalouse et de proches. Leila Borsali déclinera ainsi la première partie de la soirée en interprétant plusieurs morceaux dans différentes formes modales de la nouba. Lotfi Saïdi donnera le la avec sa baguette pour l’ensemble de l’orchestre des plus émérites, composé d’une pléiade de musiciens. Et c’est le Btayhi qui reprend les cordes vocales de la cantatrice qui interprète Mata Nastarihou et Baha Istibari. La suite a été composée d’un Drerj avec le titre Ellawzou Fateh avant d’enchaîner avec un Istikhbar Zidane et de clore avec des Insiraf avec les titres "Chouhil El Ayn", "Twiyari Mesrar" et "Ya Saqui We Squi Habibi" et des Mokhless avec les titres "Zarni El Habib", "Selli Houmoumak" et "Ya Mouqabil". Lila Borsali a, encore une fois, envoûté les mélomanes grâce aux rythmes de la nouba jarka de son dernier album. Dotée de présence scénique et d’une tessiture large, la cantatrice et ses musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents, dans un récital empreint de maîtrise technique et de professionnalisme. Au final, elle interprète "Kaliwni Nahwa", les yeux mi-clos, la main sur le cœur, Lila Borsali condense toute l’émotion de la poésie lyrique et transmet aux présents la puissance des paroles passionnelles à travers sa sublime voix. Respectant les modes de la nouba classique, rehaussée par la virtuosité des musiciens sur scène, dont les solos instrumentaux de son orchestre ont été longuement applaudis.

En guise de remerciement aux mélomanes qui s’étaient déplacés, Leila fredonnera "Ahlan Wa Sahlan Biman Zarana". Savourant chaque instant du spectacle dans l’allégresse et la volupté, les mélomanes ont vécu une expérience inhabituelle de conte de fées. Ainsi, le public nombreux de cette magnifique soirée 100% andalouse a été embarqué, plus d’une heure et demie durant, dans un voyage onirique à travers le temps, exprimé dans un élan purement créatif par la chanteuse andalouse.

Sihem Oubraham