Grand angle : Décantation

La dernière semaine de ce mois de septembre 2018 sera cruciale pour la question palestinienne. Deux dates au moins sont à retenir. Le 26 septembre, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, des médiateurs, des ministres des Affaires étrangères et des diplomates du Conseil de sécurité ont été conviés par le président de l’Autorité palestinienne à une réunion pour discuter de la paix au Proche-Orient. Le lendemain, 27 septembre, Mahmoud Abbas est attendu à la tribune pour prononcer son discours. Un discours «d’une grande importance», avait indiqué l’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Louay Aïssa, il y a de cela quelques jours. En fait, le président palestinien se doit de frapper fort devant les membres de l’Assemblée générale. Le changement opéré par l’administration Trump dans le dossier palestinien a suscité une réaction ferme et appelle à la prise d’autres actions. Ainsi pour les Palestiniens, Washington ne peut plus jouer son rôle historique et central dans le processus de paix, un rôle occupé pendant plus de deux décennies. En raison de leur parti pris, les Américains se sont totalement discrédités et ne sont plus habilités à jouer le rôle de médiateur entre Israéliens et Palestiniens. Poussé dans ses derniers retranchements, Mahmoud Abbas sait qu’il n’a d’autre choix que celui de mettre la communauté internationale face à ses responsabilités en lui rappelant ses engagements. A savoir la mise en œuvre de la solution à deux Etats. Toute option contraire fera disparaître l’espoir d’une paix durable au Proche-Orient faisant ainsi de cette région du monde une source d’instabilité et de violences. Mahmoud Abbas a appelé le Quartet diplomatique, composé outre des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies, à jouer pleinement son rôle de médiateur et ne pas laisser ce rôle aux seuls Américains. Les Palestiniens sont favorables à la mise en place d’un mécanisme multilatéral, ce qui diminuerait de l’influence des Américains. Reste toutefois à savoir si les Européens sont disposés à jouer un rôle central dans le dossier palestinien, dont la gestion a toujours été laissée aux mains des Américains. Jusqu’à présent ils se sont contentés de discours. Pour preuve, invitée à démontrer son «indépendance» vis-à-vis de Washington en reconnaissant l’Etat de Palestine, Bruxelles a répondu que cela n’était pas envisagé et l’UE préfère laisser la reconnaissance entre les mains des membres individuels.

Nadia K.