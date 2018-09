Depuis mars dernier : Plus de 180 Palestiniens tués

Cent quatre-vingt trois Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens le long de la barrière érigée par l'occupant à Ghaza depuis le déclenchement des marches du Retour du vendredi, le 30 mars dernier, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Parmi eux, 32 enfants et deux femmes, ont été déplorées vendredi par le ministère, selon un communiqué repris par le correspondant de l'agence de presse Anadolu.

Au total, 20.160 Palestiniens ont été blessés, dont 5.039 par des tirs à balles réelles, 540 par des tirs par balles en caoutchouc et 6.100 autres par des éclats de projectiles. «Parmi les blessés, 443 personnes ont été grièvement touchées», indique le communiqué. Vendredi, le jeune Palestinien, Kareem Kalab, 25 ans, a été tué par des tireurs d’élite israéliens, lors de sa participation à la Marche pacifique du retour à l’est de la ville de Ghaza, selon le correspondant de l'agence de presse palestinienne, Wafa, citant une source médicale. Et, plus de 312 autres ont été blessés par balles de l’occupation et par asphyxie due au gaz lacrymogène lancé par les soldats israéliens. Depuis le 30 mars, l'enclave palestinienne est le théâtre d'agressions israéliennes contre des Palestiniens qui manifestent pacifiquement pour demander la levée du blocus israélien imposé depuis 12 ans et pour le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui leurs terres en 1948.