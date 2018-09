Aujourd’hui à 20h au stade de 8-Mai 1945, USMA – Al Masry (Aller 0-1) : Faire comme l’Entente de Sétif…

L’USM Alger a encore une fois rendez-vous avec l’histoire. Le représentant du football algérien en coupe de la CAF jouera gros, ce soir à partir de 20h. Il s’agira, pour les protéger de Thierry Froger, de jouer le billet qualificatif pour les demi-finales de l’épreuve.

Défaits petitement au match aller face à l’équipe égyptienne d’Al Masry, les Rouge et Noir tiennent absolument a réussir leur sortie afin d’arracher la qualification au prochain tour. Soit à une étape importante en vue d’espérer aller au bout de l’aventure. L’USMA, qui s’est fixé la coupe de la CAF comme principal objectif cette saison, ne ménagera aucun effort pour passer l’écueil d’Al Masry. Un adversaire coriace qui pratique un beau football et qui ne s’est pas déplacé à Alger en victime expiatoire, si l’on se réfère aux déclarations de son entraîneur Houssam Hassan et de ses joueurs. Cela dit, les Usmistes ont bien les moyens de se qualifier aux demi-finales, du moment qu’ils évolueront devant leur public, même s’ils évolueront, une fois n’est pas coutume, hors de leur fief habituel que constitue le stade Omar-Hamadi, en raison de sa non-homologation par la CAF. À Sétif, ils ne seront néanmoins pas vraiment dépaysés. Ils bénéficieront du soutien inconditionnel de leurs merveilleux supporters et de l’apport de ceux de l’Entente. Ces derniers, auréolés par la qualification de l’Aigle noir en demi-finale de Ligue des Champions vendredi face au WA Casablanca, ne ménageront aucun effort pour voir une seconde équipe algérienne aller en demi-finale de la coupe de la CAF, cette fois-ci.

Pour la confrontation de ce soir, le coach usmiste a fait appel à 22 joueurs. Il pourra compter sur l’ensemble de ses atouts. À l’image de l’excellent milieu de terrain Benkhemassa, qui est opérationnel et dont la participation au match contre l’équipe égyptienne rassure tout le monde. Cela au vu de son poids au sein du onze de Soustara et son abattage sur le terrain. Légèrement blessé lors du match contre l’ASAM, le staff technique appréhendait son éventuelle défection. Seul Mexes n’a pas été retenu pour cette manche retour contre les Égyptiens d’Al Masry. Il ne semble pas encore avoir bénéficié de la confiance de Thierry Froger. Le directeur sportif de l’USMA, l’expérimenté et rusé Abdelhakim Serar, n’a pas caché son optimisme et sa conviction profonde quant aux chances de l’USMA de se qualifier au carré d’as. «La coupe de la CAF, on la veut. Elle constitue le principal objectif de l’USMA cette saison. Il manque un titre africain à l’USMA. Il est temps pour ce grand club de rentrer dans l’histoire. On tient absolument à aller jusqu’au bout de l’aventure. Avant cela, il reste encore des étapes à parcourir. On dispose d’une équipe capable d’aller chercher ce titre continental qui manque tant au palmarès de l’USMA.

On croit en nos joueurs. Ils sont bien capables de relever le défi.

Sur le terrain, il faudra être costaud et ne rien lâcher. La tâche ne sera pas facile, mais on n’a d’autre choix que de réaliser un score qui nous conduira vers les demi-finales. L’équipe est bien préparée sur tous les plans. Place au terrain à présent. Je n’omettrai pas de remercier les dirigeants de l’ESS, mon club de cœur, et les supporters sétifiens qui font le nécessaire pour que l’USMA ne manque de rien et soit bien accueillie à Sétif», a tenu à souligner Serar. Pour l’entraîneur Thierry Froger : «Il faut être très vigilant défensivement parlant, bien concentré tout au long du match et efficace devant pour arracher la qualification. On n’a rien laissé au hasard pour préparer ce match. Place au terrain. Au joueurs d’y faire le nécessaire. Tout le monde est motivé. On sait que ça ne sera pas une partie de plaisir pour les deux équipes, puisqu’il y a une qualification aux demi-finales en jeu. Le terrain tranchera. Je fais confiance à mes joueurs. Il faut tout faire pour que la joie soit du côté de nos supporters. On fera tout pour.» Les Usmistes croisent les doigts et croient plus que jamais en leur belle étoile, cette saison…

Mohamed-Amine Azzouz