Ligue 2 (7e journée) : L’ASO seule en tête

L'ASO a pris seule les commandes, à l'issue de la septième journée du championnat de Ligue 2, disputée ce week-end. Les protégés du coach Zaoui sont allés à Blida damer le pion à la formation de l'USMB, qui poursuit désormais sa descente aux enfers. Les joueurs de Chlef se sont imposés par le score de 2 à 1, à l'issue d'une rencontre très disputée. Prenant le jeu à leur compte dès l'entame de la partie, les camarades de Djahel parviennent logiquement à ouvrir la marque par l'intermédiaire du milieu offensif Benhamla. La seconde période fut un peu plus équilibrée que sa précédant. Les joueurs du coach Belhanafi, qui a succédé à Latreche, son revenus au score juste après la pause, grâce à Elhadef (50'). Néanmoins, les visiteurs ont continué à pousser pour arracher la victoire. 56', Kaiboua signe le succès de l'ASO. Par ailleurs, le WAT a chuté à El-Eulma face à une formation du Mouloudia très en verve. Tout à fait méconnaissable, le Widad s'est logiquement incliné face à Babya (2-0). Dans cette partie, entre deux formations très ambitieuses en ce début de saison, les poulains du technicien tunisien El Sid se sont montrés plus entreprenants. Un joueurs s'est particulièrement distingué. En effet, Bezzaz s'est illustré en signant un doublée. Un succès qui permet au MCEE de pointer au pied du podium. De son côté, l'Esperance de Mostaganem s'est rachetée de sa lourde défaite de la semaine dernière à Tlemcen, à l'occasion du derby de l'Oranie. À domicile, l'ESM a disposé de l'ASMO par le score de 2 à 0. Les joueurs de l'entraîneur Assas ont plié le match en première période, grâce aux réalisation de Fellahi (17') et Belkacemi (43'). La formation de Mostaganem remonte ainsi sur le podium. L'autre team en forme en ce début d'exercice est incontestablement l'US Biskra. Les joueurs de Lekanaoui, qui veulent coûte que coûte retrouver l'élite, sont allés à Béjaïa tenir tête à la JSMB (2-2), autre sérieux prétendant à l'accession. Dans cette rencontre à rebondissements, les locaux se sont écroulés dans le dernier quart d'heure. En effet, après une entame de match tonitruante, les poulains de Bouskine, qui menaient par deux buts à zéro (Ghanem 13' et El-Bahi 17'), ont concédé le point du nul face à une formation des Ziban réduite pourtant à neuf après l’expulsion d'Adouane (79') et de Sohbi (90+2'). C'est grâce au doublée de Messaâdia (83' et 89'), que l'USB est parvenue à arracher ce précieux nul. Dans le bas du tableau, les choses se compliquent un peu plus pour les deux formations de la capitale, en l'occurrence l'USMH, lanterne rouge, et le RCK, second relégable. Les joueurs de Laoufi ont été tenus en échec à domicile par les Tuniques rouges de Bône la coquette (1-1), alors que le Raed à été vaincu à Skikda (1-0) par une formation de la JSMS, qui semble avoir retrouvé son équilibre, après un début de championnat décevant.

R. M.