Ligue des champions d’Afrique (quarts de finale retour) Les sétifiens se qualifient en demi-fianle : La FAF félicite l’ESS

L’Entente Sportive de Sétif (ESS)a brillamment arraché sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine, en imposant au WA Casablanca le nul (0-0) au match retour des quarts de finale de la prestigieuse compétition africaine qui s’est joué au stade Mohammed-V (Maroc). Au match aller, l’ESS avait remporté l’empoignade sur le score de 1 à 0, grâce à une réalisation de l’attaquant ivoirien, Isla Daoudi Diamond.

Suite à cette brillante qualification, le président de la FAF, M. Kheïreddine Zetchi, et les membres du bureau fédéral félicitent l’ESS et espèrent d’autres succès au représentant algérien dans cette compétition de la Champions League. M. Zetchi et les membres du bureau fédéral souhaitent à l’USM Alger, le représentant algérien en coupe de la CAF, beaucoup de réussite lors de son match retour qu’elle disputera aujourd’hui, chez elle à Sétif, face aux Égyptiens d’Al Masry.