AGO de la Caf : Zetchi à Sharm El-Sheikh

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, prendra part, le 30 septembre, aux travaux de l’Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), qui aura lieu à Sharm El-Sheikh, en Égypte, a indiqué vendredi l'instance fédérale.

Le président de la FAF sera accompagné de Mohamed Saâd, secrétaire général de la FAF, et de Rachid Gasmi, membre du Bureau fédéral.

Les points qui devront être examinés par l’Assemblée générale porteront sur la mise à jour du contrat CAF-Lagardère Sports, la révision du concept de centralisation des droits des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar-2022, et la désignation de l’organe de révision, s’il y a lieu, et l’élection d’un membre africain au Conseil de la FIFA pour le groupe linguistique anglophone.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a indiqué, lundi dernier à Niamey, que son instance allait se prononcer au sujet de l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations-2019, à l’issue de son Comité exécutif prévu les 27-28 septembre à Sharm El-Sheikh en Égypte.