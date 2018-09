Le président de la FAF, Invité de la radio : professionnalisme : un dossier ouvert

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a été l’invité de la radio nationale, où il a répondu aux questions d’Aïssa Madani, dans son émission «Studio Kora», de 10h à 11h, puis à celles de Maâmar Djebour, de 11h à 12h, à l’émission «Football Magazine».

Aussi bien dans la radio d’expression arabe que d’expression française, le président de la fédération a répondu avec beaucoup de clarté aux questions des animateurs axées essentiellement sur l’actualité du football algérien.

«Le dossier du professionnalisme qui peine à sortir de la crise» a été longuement abordé dans ces émissions, et, à ce propos, le président de la FAF regrette que «certains dirigeants de club, notamment ceux disposant de la majorité des actions des sociétés sportives par actions (SSA), «mettent les bâtons dans les roues» devant les éventuels investisseurs désirant intégrer la capital social de leur SSA. Il entrevoit, d’ailleurs, de créer un pont entre le monde du football et le monde économique, à charge aux clubs d’assainir leur situation financière en s’acquittant, notamment de leurs dettes envers les joueurs et (ou) entraîneurs. «Aucune entreprise ne peut investir dans une équipe qui se débat dans des problèmes internes», précise-t-il.

Abordant le volet de la corruption dans le football algérien, Zetchi, même en reconnaissant l’existence «depuis longtemps de ce fléau», a estimé que l’enquête réalisée par une chaîne étrangère «n’a rien apporté de nouveau». Il a en outre réitéré la volonté de son instance de combattre ce fléau, «comme l’atteste la création de la commission d’éthique qui est dotée de l’outil juridique lui donnant la latitude d’enquêter sur des affaires de ce genre et recourir même à la justice pour y faire toute la lumière». Questionné sur les sélections jeunes, le patron de la FAF s’est dit satisfait du travail réalisé par la direction technique nationale que préside Rabah Saâdane, malgré l’élimination des sélections des moins de 17 et 20 ans des éliminatoires de Coupes d’Afrique des nations des deux catégories respectives. «Aujourd’hui, on peut dire désormais que nous disposons d’une solide direction technique composée de techniciens avérés. Les fruits du travail qu’ils sont en train de réaliser vont être cueillis à moyen et à long termes», estime-t-il.

Le président de la FAF annoncera l’ouverture prochaine d’une nouvelle académie de football de la FAF à Khemis Meliana, dans un centre relevant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Aïn Defla, qui a été cédé à la FAF pour un contrat de trois ans. «L’opération de prospection des jeunes appelés à intégrer cette académie débutera dans deux ou trois semaines», a-t-il souligné. «On ne peut pas attendre jusqu’à la construction des centres de la FAF, pour lancer nos académies», explique-t-il. Les sites cédés par certaines wilayas et choisis par la FAF seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire qui va se tenir prochainement.

Le président de la FAF fera une annonce à ces radios, en affirmant que la sélection nationale A des locaux sera dirigée par Djamel Belmadi, sur la demande de ce dernier. «Belmadi a émis le vœu de prendre lui-même et son staff en charge la sélection des joueurs locaux. Il compte organiser prochainement des stages périodiques, pour voir à l’œuvre les éléments qui pourraient l’intéresser à travers les matchs de championnat qu’il est en train de suivre de plus près», dit-il.