Dans la lucarne : La «vache à traire»

Le football algérien est sur le gril ces derniers temps. On peut même dire qu’il est sollicité de partout, puisque tout évènement, aussi banal soit-il, est aussitôt amplifié pour atteindre des proportions insoupçonnées. On se rappelle encore l’incident qui a eu lieu dernièrement, à Bologhine, entre l’USMA et la formation irakienne des Forces aériennes. Ce n’était en fait qu’ une tempête dans un verre d’eau. Car ce n’était pas grave, du fait qu’il ne s’agissait que des supporters qui se sont exprimés pour faire plaisir à leurs fans. Il n’y avait pas quelque chose de méchant qui eût pu ameuter la galerie. Il faut dire qu’il y a aussi ce reportage d’une chaîne étrangère sur les

« malversations dans le football algérien ». On a tellement parlé de cela que ce dossier devient la matière privilégiée de certains. Certes, çà et là, on nie la réalité de la corruption dans notre football, mais les déclarations des uns et des autres nous rendent à la case départ. C'est-à-dire qu’ «on ne peut cacher le soleil avec un tamis». C’est trop gros ! On ne peut nier la chose par une simple phrase: « Ce genre de choses n’existe pas dans notre football. » Malheureusement, ce n’est pas la meilleure face pour lutter contre ce phénomène qui s’est installé dans notre « jeu à onze ». Outre cela, on peut dire que d’autres aspects sont venus s’y greffer pour compliquer davantage sa situation. Parmi ces choses qui rendent difficiles l’épanouissement de notre « jeu à onze », les ennuis financiers auxquels la grande majorité des clubs, pour ne pas dire tous, font face ces derniers temps. Il est vrai qu’il est devenu récurrent, au point de rendre nos clubs « ingérables », surtout que la « masse salariale » ne cesse d’augmenter d’année en année. On parlait alors de sponsoring, mais celui-ci ne peut constituer la panacée pour régler définitivement ce problème relatif à l’argent qui demeure « le nerf de la guerre ». En dépit de l’apport des pouvoirs publics à travers des subventions fixes de plus de deux milliards et demi, on n’arrive toujours pas à solutionner l’absence de

« ressources régulières ». On se rabat alors sur les entreprises publiques, et notamment Sonatrach. Cette grande entreprise algérienne, très respectée sur le plan mondial et régional, avait repris, comme on le sait, quatre clubs à travers des filiales. A savoir, le MCA, le CSC, le MCO et la JS Saoura. Ces derniers jours, un autre club, en l’occurrence la JSK, vient d’être pris en charge par COSIDER, une grande entreprise algérienne, très « dynamique » dans la réalisation des grands travaux. Il y a aussi la Soummam, entreprise privée qui sponsorise le club du « Djurdjura ». Ce qui signifie indirectement que le professionnalisme à l’algérienne ne peut se défaire ou se passer de l’argent des contribuables. Bien au contraire, tous nos clubs veulent être gérés par des entreprises publiques, comme ce fut le cas en 1976 avec le lancement du code de l’EPS et la réforme sportive. C'est-à-dire qu’on est en train de faire une sorte de « comme-back ». Une sorte de retour en arrière, dans le temps. Alors, comme dirait l’autre, « celui qui n’avance pas recule ». On a l’impression qu’on est en plein-dedans, du fait qu’il n’y a pas, a priori, d’autres solutions pour sortir notre football de la dépendance criante de l’argent des pouvoirs publics. De plus, et comme il est devenu « budgétivore », ce n’est pas facile de ne pas recourir à « la vache à traire ». Cela coule presque de source !

Hamid Gharbi