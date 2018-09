Coupe arabe des clubs (8e de finale) : Tirage au sort le 6 octobre

Le tirage au sort du second tour de la Coupe arabe des clubs aura lieu samedi 6 octobre prochain en Arabie saoudite, a indiqué l'Union des Associations de football arabe (UAFA), jeudi.

Deux clubs algériens, l'ES Sétif et l'USM Alger, ont déjà composté leur billet pour les 8es de finale de la prestigieuse compétition, dont le vainqueur final empochera 6 millions de dollars. L'ESS avait sorti la formation émiratie d'Al Ain (1-2, 1-0), alors que l'USM Alger a éliminé le club irakien des Forces aériennes, en s'imposant en aller et retour (0-1, 2-0).

Un troisième représentant algérien le MC Alger a fait un grand pas vers la qualification après son succès lors de son match aller en déplacement contre l'équipe bahreïnie de Rifaa (2-1). La manche retour aura lieu le 28 septembre à Alger.

À noter que le tenant du titre l'ES Tunis avait été éliminé dès le premier tour par le club égyptien d'Al Ittihad d'Alexandrie.