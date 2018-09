NA Hussein-Dey 0 - USM Bel-Abbes 0 : équitable

Le NA Hussein-Dey, visiblement dans un jour sans et en manque de détermination, a été forcé au partage des points, hier à domicile, par la modeste formation de l'USM Bel-Abbes. Les deux teams se sont logiquement séparés sur un score vierge, à l'issue d'une rencontre équilibrée dans l'ensemble. A noter que les coéquipiers d'El Orfi ont raté un penalty à l'heure du jeu.

Le public présent dans les gradins du stade du 20-Août n'a pas eu grand- chose à se mettre sous la dent, dans cette confrontation musclée, marquée par les nombreux duels et dominée par l'aspect tactique. Notamment en première période où les deux formations, évoluant avec un milieu de terrain assez fourni, ont réduit les espaces. Adoptant des configurations tactiques pratiquement similaires (4-5-1), avec un bloc relativement médian, le NAHD et l'USMBA ont surtout joué la prudence. Le Nasria, en manque d'inspiration offensive, a eu beaucoup de mal à déstabiliser le bloc défensif adverse. De leur côté, les protégés du technicien tunisien Bouakeuz ont surtout procédé par des contres, en faisant bien attention à bloquer les couloirs. Il a fallu attendre la fin du premier half pour voir les deux teams se procurer leurs premières véritables occasions de but. 39', en pleine surface de réparation, Seguer élimine Harrag d'un joli coup de sombrero, avant d'enchaîner avec un tir.

La balle est écartée in extrémis par le défenseur central Laribi. Juste avant la pause, Alati réplique pour les locaux. Idéalement servi au point de penalty par Gasmi, il échoue de peu face au portier Ghoul. De retour des vestiaires, les joueurs de Dziri ont montré de meilleures intentions. 55', à la limite de la surface, Iaich voit son tir repoussé par la barre transversale. 60', l'arbitre de la rencontre accorde un penalty aux locaux suite à une faute de main de Khali dans la surface. Gasmi se charge d'exécuter la sentence et échoue face à Ghoul, parti du bon côté.

La balle de l'attaquant nahdiste était mal dosée. Après ce ratage, les Sang et Or ont poussé de plus belle en prenant de plus en plus de risque, mais en vain. La formation de l'USMB est restée très concentrée et surtout très solide en défense. 76', le heading de Yousfi est facilement capté par le gardien. Dans les dix dernières minute de cette rencontre, le jeu s'est un peu plus équilibré. Les visiteurs sont sortis de leur coquille pour tenter de surprendre leurs homologues du Nasria. 80', après une chevauchée solitaire, Lamara oblige Gaya à se coucher pour se saisir de la balle. 84', le coup franc de Zouari passe tout près du cadre. L'USM Bel- Abbes, en position de second relégable, arrache ainsi un précieux point. Le NAHD voit de son côté son élan freiné.

Rédha M.