JSK 2 - CRB 0 : Difficilement

Les Canaris ont confirmé leur regain de forme à l’occasion de la réception du CRB, vendredi. Score final, deux buts à zéro en faveur des locaux, qui reprennent à l’occasion leur fauteuil de leader devant l’USM Alger.

Devant un public des grands jours et une ambiance comme on en voit rarement à Tizi-Ouzou ces dernières années, les Canaris ont réussi à rester invaincus après sept journées grâce à leur victoire (2-0) face au CRB.

Il est vrai qu’en matière de jeu et de spectacle, ce n’est pas encore l’Amérique, de l’avis même de l’entraîneur Franck Dumas qui regrettait à la fin du match «un jeu brouillant», mais il n’en demeure pas moins que la JSK n’a pas connu pareil début de saison depuis au moins cinq ans.

Face à une équipe du CRB blessée, en quête d’assurance, les coéquipiers de Mehdi Benaldjia ont éprouvé beaucoup de difficultés à forcer le double verrou mis en place par Cherif El Ouezzani. Il aura fallu que l’arbitre siffle un penalty sur une action plus que « douteuse » —il n’y avait pas penalty— pour que Benaldjia donne l’avantage aux siens dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Une décision qui n’a pas manqué de provoquer le courroux des joueurs du Chabab qui s’en sont énergiquement pris à l’arbitre.

Ce dernier fermera, dans une logique de compensation, les yeux sur une faute évidente du gardien du CRB sur un attaquant de la JSK dans la surface de réparation. La faute réparée ? Rien n’est moins sûr !

Le CRB a essayé de revenir dans le match en poussant par-à-coups la défense de la JSK dans ses retranchements, mais celle-ci a pu compter sur son gardien Salhi, auteur de quelques arrêts décisifs. Sans réussir à élever leur niveau de jeu, conséquence d’un cumul de matches selon Dumas, les Canaris parviendront à doubler la mise par leur puissant attaquant Uche, lancé en profondeur malencontreusement par un défenseur du Chabab, inscrivant au passage son troisième but de la saison. Cette victoire place la JSK momentanément en tête du classement de la Ligue 1, avec 15 points, devant l’USMA qui compte deux matches en moins.

Lors de la 8e journée, les Canaris seront en appel à Sétif où ils auront fort à faire avec l’Entente locale qui vient de valider son ticket qualificatif pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Amar B.