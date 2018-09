Ligue 1 (7e journée) : Les canaris gazouillent en solo

Cette journée a souri aux Jaune et Vert suite à leur succès, assez difficile, obtenu devant une très bonne formation du CRB. Il faut admettre que les visiteurs ont bien « verrouillé » les espaces en ne laissant rien aux locaux.

Il aura fallu attendre le temps additionnel et un penalty « imaginaire » sifflé par l’arbitre, Zouaoui, pour que la JSK ouvre le bal par Benaldjia. En seconde mi-temps, les Belouizdadis, par excès de précipitation, ratèrent énormément d’occasions de rétablir l’équilibre. Et, contre toute attente, une erreur monumentale d’un défenseur du CRB, qui est revenu dans son camp au lieu de renvoyer la balle, a permis à Uché, qui ne croyait pas ses yeux, de partir en trombe et aggraver facilement la marque. Par cette victoire, la JSK se retrouve seule aux commandes, en attendant la mise à jour du championnat national au début du mois d’octobre prochain avant le match officiel des Verts contre le Bénin, le 12 octobre à Tchaker (Blida). A Constantine, superbe réveil des « Sanafir » devant une très bonne équipe du PAC.

C’était, d’ailleurs, l’affiche du jour. Et alors que tout le monde pensait que les locaux allaient se faire surprendre, un doublé de Belkacemi a eu raison de la « fougue » des gars de Hydra. Une victoire salutaire pour les Constantinois qui ne sont qu’à trois points du sommet où tout reste possible. Car il suffit de gagner pour voir son classement changer sensiblement.

A Bordj Bou-Arréridj, l’équipe locale a failli être surpris par une coriace formation du MO Béjaïa. Pourtant, ce sont les poulains de Jean-Marie qui avaient ouvert la marque dès la première minute de jeu par Meftahi.

Quelques minutes plus tard, Amokrane lui répond, signant l’égalisation des siens. En dépit de la volonté des uns et des autres, le résultat restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

H. G.