Le rapport de l’institut Montaigne sur l’islam en France fustigé au Sénat : « Une supercherie », affirme une sénatrice

Le rapport de l'institut Montaigne sur l'islam en France, élaboré par le Franco-Tunisien Hakim Karoui, a été fustigé, vendredi à Paris,

dans un colloque au Sénat français sur le bilan et les perspectives de l'islam en France.

Organisé conjointement au siège du Sénat par Nathalie Goulet sénatrice de l'Orne, André Reichardt, sénateur du Bas-Rhin et le Conseil français du culte musulman (CFCM), le colloque a vu la présence de plusieurs membres du mouvement associatif, des universitaires, des élus et de représentants du culte musulman en France.

Le vice-président du CFCM, Chems-Eddine Hafiz a d'emblée fait remarquer que le rapport, présenté au président Emmanuel Macron dans le cadre de sa volonté de réorganiser l'islam en France, «aborde l'islam à travers l'islamisme pour ne mettre en relief que les aspects négatifs des comportements des uns et des autres dont l'islam ne saurait être cautionné», soulignant que c'est une «insulte» à Michel de Montaigne (1533-1592), philosophe de la Renaissance.

Le rapport de Karoui, auteur déjà de deux document «Un islam français est possible», publié en septembre 2016 et «Nouveau monde arabe, nouvelle ‘’politique arabe’’ pour la France», publié en août 2017, préconise l'instauration d'un certain «Tracfin» pour contrôler les flux financiers, les collectes de fonds et les dons dont bénéficient les représentations du culte musulman, notamment en matière de financement de la gestion des mosquées, et l'instauration d'une taxe halal, dont le chiffre d'affaires du marché en France est estimé à 6 milliards d'euros.

Le rapport, a précisé Chems-eddine Hafiz, qui est également avocat, essaie de faire admettre que le tiers des musulmans de France rejetaient les règles de la République et de la laïcité. «Ce qui est grave, c'est que l'auteur (Hakim Karoui) a l'oreille du président Macron, alors qu'il a été chassé de Tunisie parce qu'il était le conseiller du président Ben Ali», a-t-il ajouté. Sans citer le rapport, ni son auteur, le président du CFCM, Ahmet Ogras, a indiqué que les personnes qui interviennent le plus sur l'islam en France «souffrent soit d'une incompétence, soit d'un manque d'objectivité, soit d'une absence de légitimité». «Nous avons besoin de vrais experts, reconnus effectivement dans leurs domaines, capables de travailler avec des experts d'autres domaines, afin de dresser et proposer de vrais solutions», a-t-il affirmé, rappelant qu'»il ne suffit pas d'avoir des origines musulmanes pour disposer de la légitimité de parler au nom des musulmans.

La sénatrice Nathalie Goulet a considéré pour sa part que ce rapport «travestit la réalité de l'islam en France», affirmant que c'est une «supercherie».

«Très peu de responsables du culte musulman en France ont été auditionnés et le ‘’Tracfin islamique’’ (pour contrôler les flux financiers) qu'on mette sur pied est discriminatoire envers les musulmans», a-t-elle dit s'interrogeant l'absence de Tracfin pour les autres religions et dans d'autres secteurs comme la culture. Pour elle, la place de ce rapport est «dans les tiroirs».

De son côté, le vice-président du CFCM, Anouar Kbibech, a estimé que le rapport fait un «amalgame honteux» entre l'islam, l'islamisme, le wahabisme, le radicalisme et le terrorisme. Concernant le «Tracfin islamique», Anouar Kbibech a indiqué que c'est une «présomption de culpabilité» envers les musulmans, une «stigmatisation» et une «discrimination», affirmant que c'est une «insulte» à des milliers de bénévoles qui ont travaillé pour construire des mosquées.



« Il n’appartient pas à l’État d’organiser l’islam en France. »



La sénatrice française Nathalie Goulet a affirmé qu'il n'appartenait pas à l'Etat d'organiser l'islam en France et que cette mission incombait aux musulmans seulement. «Il n'appartient à l'Etat français d'organiser l'islam en France. Cette mission est entre les mains des musulmans eux-mêmes qui ont toute leur place dans la République», a déclaré la sénatrice à l'ouverture du colloque qu'elle a organisé au Sénat avec le sénateur André Reichardt et le Conseil français du culte musulman (CFCM). Le président Emmanuel Macron a exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté d'organiser l'islam en France et a confié à l'Institut Montaigne de lui présenter un rapport dans ce sens, un rapport qui a été rejeté par les différentes institutions françaises du culte musulman.

D'ailleurs, Nathalie Goulet a estimé que ce rapport «travestit la réalité de l'islam en France», affirmant que c'est une «supercherie». «Très peu de responsables du culte musulman en France ont été auditionnés et le ‘’Tracfin islamique’’ (pour contrôler les flux financiers) qu'on mettre sur pied est discriminatoire envers les musulmans», a-t-elle dit s'interrogeant l'absence de Tracfin pour les autres religions et dans d'autres secteurs comme la culture.

L'avocat Chem-eddine Hafiz, vice-président du CFCM, a rappelé que les musulmans, qui sont en France depuis très longtemps, ont donné de leur sang, dans les deux Guerres mondiales, pour que «vive la France». «Ils font partie prenante de la société française. Ils ne sont plus que des éboueurs ou maçons, il y a maintenant beaucoup de compétences et qualifications chez eux», appelant à faire «beaucoup de pédagogie» pour expliquer que l'islam est compatible avec les lois françaises.

Dans son intervention, le président du CFCM, Ahmet Ogras, a déploré que la question de l'islam en France est débattue depuis quelques années mais «sans réelles avancées» et donc «il est difficile d'en extraire une conclusion sage», énumérant les différentes raisons de cette situation à commencer par le fait, a-t-il dit, que la gestion du culte musulman est «reliée au ministère de l'Intérieur qui gère notamment les questions relatives à la sécurité nationale».

«Nous faisons donc un raccourci facile, voire dangereux, en voulant traiter la question de l'islam prioritairement sous l'angle de la sécurité», a-t-il fait constater, relevant que les terroristes, qui ont commis les horreurs, «n'avaient ni une pratique dans une mosquée ni même un bagage théologique». Il a dénoncé par ailleurs le silence médiatico-politique sur les actes d'islamophobie, soulignant que le degré d'indignation «devrait être exactement, ni plus ni moins, le même quel que soit la religion, la race, les opinions, le sexe, l'origine ou le statut social des victimes».



Ingérence, inquiétude, islamophobie et laïcité



Sur un autre registre, Ahmet Ogras a noté «l'emballement» politique et médiatique autour de l'islam en France, soulignant que le débat est tel qu'il est «plus passionné que passionnant».

Il a également dénoncé» ceux qui «veulent cadrer» l'islam, alors que cette «ingérence», a-t-il soutenu, est contraire à la laïcité, un principe qui est utilisé «à tort et à travers» contre les musulmans.

Le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie et délégué général du CFCM, Abdallah Zekri, a dressé un bilan des actes islamophobes, mettant l'accent, dans un langage franc et direct, sur l'inquiétude «grandissante» de la communauté musulmane.

«Il n'est plus possible d'entendre et d'accepter que des hommes politiques, pour chasser sur les terres d'extrême droite, disent que «l'islam est incompatible avec les valeurs de la République», a-t-il soutenu, soulignant qu'il n'y a pas de discrimination «plus ou moins grave», car pour la victime, a-t-il expliqué, «la discrimination est toujours synonyme de privation de dignité et d'humiliation inacceptable».

Pour sa part, Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, a tenté de placer les choses dans leur contexte en rappelant les principes de la laïcité, soulignant à cet effet qu'il existe une «forte

confusion» dans le débat public autour de cette question.Il a réitéré que l'Etat n'a pas à s'ingérer dans les affaires du culte, ni de sa gestion ou de son fonctionnement, notant que la laïcité «permet d'exprimer la liberté religieuse» dans la limite de l'ordre public, du respect des libertés des autres ou des contraintes liées au milieu professionnel.

Avant la clôture du colloque, le vice-président du CFCM, Anouar Kbibech, a présenté l'état d'avancement de la réforme du CFCM, dont le document sera finalisé à la fin de l'année. Il a évoqué, dans ce sens, la volonté «manifeste» de relever tous les défis avant la tenue des élections de 2019, dont notamment l'apaisement de la compétitivité électorale, l'ouverture vers la société civile et les femmes, la prise d'une parole «forte» sur le plan théologique, la formation des imams et le financement du culte.

La France et ses monothéistes



Volonté de mieux contrôler le financement des lieux de culte ; enseignement de l’arabe à l’école ; taxe sur le halal... le rapport commandé par les autorités françaises et coordonné par Hakim Karoui ne vient-il pas remettre au goût du jour une assimilation déjà pensée en 1808 du temps de Napoléon 1er ? Aujourd’hui en Occident on parle de terrorisme islamiste alors qu’il fut un temps, pas très lointain, ces mêmes «terroristes» étaient «glorifiés» par ces mêmes pays qui les affublaient des titres de révoltés, d’armée libre et tutti quanti... et même qu’on les aidait, si ce n’est plus avec armes, fonds et logistique — à renverser les «despotes» de leurs pays respectifs.

Effet pervers de la propagande ou retour de manivelle, aujourd’hui l’Occident, secoué par des attentats, se réveille et horrifié découvre qu’en son sein quelques centaines mais cette fois de «terroristes» sèment la panique au nom de l’islam.

Ces «terroristes», issus de la communauté musulmane native d’Occident, quel est leur but ? Quel sentiment les anime ? Combattent-ils pour l’expansion ou le respect de l’islam, ou pour rappeler aux autorités qu’ils existent, qu’on ne doit pas bafouer pas leur dignité ?



l Consistoire, mais non Sanhédrin



Le problème est posé, il faut trouver une solution... déjà le président Sarkozy parlait «d’islam de France» et ne voulait aucunement «d’islam en France»... Oui, mais il y avait la loi sur la laïcité de 1905 ? Comment satisfaire l’extrême droite sans fâcher la gauche ?

Napoléon 1er — qui a su donner du prestige à la France, même si c’est au prix de dizaines de milliers de morts — était confronté à un cas plus ou moins identique.

Les Juifs de manière générale vivaient dans des ghettos et suivaient la loi que promulguait le Sanhédrin de Jérusalem. Il fallait changer cela. Les Juifs vivant sur le sol français devaient se soumettre à la loi française.

Les Juifs n’avaient à l'époque pas de nom de famille, les mariages mixtes étaient rares sinon inexistants... De nombreux citoyens et hommes politiques se plaignaient de la non-intégration des Juifs à la vie nationale, ils vivaient en communauté dans des «ghettos», ce qui conduit, en 1806 en Alsace, à une flambée de violence contre la communauté juive. On leur reprochait leur cupidité, de demander des intérêts usuraires trop élevés... aussi au vu de cette gronde, le ministre de la Justice a réclamé des mesures contre eux.

Napoléon promulgue alors un décret prévoyant, «une assemblée d'individus professant la religion juive et habitant le territoire français». Le terme consistoire est alors choisi pour désigner cette assemblée. Ce terme dans un sens familier ou ironique est aussi utiliser pour désigner une réunion quelconque, «Sans doute, ils paraissaient être de très petites gens, ce que nul consistoire de larbins ou de boutiquiers ne tolère...» (La Femme pauvre,1897, p. 243).

Au terme de l’assemblée de notables juifs vivant en France et d’un Grand Sanhédrin, auxquels furent posées 12 questions (nombre ô combien symbolique) pour juger de la compatibilité du judaïsme avec la citoyenneté française, Napoléon 1er promulgua la création du Consistoire. Oui, mais il y avait une contrepartie.

Il ressort, après ce décret, que les «citoyens juifs» devaient se soumettre au Code civil français et ne plus suivre systématiquement la loi juive. De plus, «ils devaient défendre la France jusqu'à la mort !».

La mesure a été votée à l'unanimité...

L’empereur venait de s’approprier de la chair à canon pour alimenter ses conquêtes...

Les Juifs sont astreints de satisfaire en personne à la conscription et n'ont plus la possibilité de payer un remplaçant... comme les autres citoyens non juifs. Ce décret est souvent appelé le «décret infâme».

Ces consistoires doivent, entre autres, dresser la liste des Juifs étrangers, surveiller l'application du règlement du culte et faire connaître aux autorités le nombre de conscrits de la circonscription.



lBis repetita ?



Il est vrai que l’histoire est un éternel recommencement. Profitant de la conjoncture, le gouvernement français pense qu’il est temps de créer une «assemblée» pour les musulmans ? Les Français d’origine musulmane auront leur référent religieux qui aura pour rôle de mettre au goût du jour les lois islamiques.

Quel nom va-t-il donner à cette assemblée ? Sera-t-elle constituée de sunnites et de chiites... dans quels proportions ? Qui va la diriger ? Déjà, certains musulmans français parlent de vote au suffrage universel pour élire leur... imam ou ayatollah...

Autres temps, autres mœurs... la loi de 1905 est toujours là, faut-il l’abroger ? Jusqu’à preuve du contraire, l’Etat n’a pas à s’immiscer dans les rouages de la (les) religion(s). Ce n’est pas aussi simple qu’il y a 2 siècles.



C’est notre intime conviction.

Mourad B.