2e Festival du film El-Gouna en égypte : Vent divin en lice

Considéré incontestablement comme étant le cinéaste algérien le plus visible à l’étranger, Merzak Allouache participe, jusqu’au 28 du mois en cours, à la deuxième édition du festival du film d’El Gouna (FFG) en Egypte pour présenter son dernier film « Vent divin ».

Réalisé et écrit par Merzak Allouache, «Vent divin » porte à l'affiche Sarah Layssac, Messaouda Boukhira, Mohamed Oughlis, Hacène Benzerari ou encore Abdelatif Benahmed.

Après sa sélection au 43e festival international du film de Toronto au Canada, « Vent divin » fait partie de la sélection officielle du deuxième festival du film d’El Gouna aux côtés de 15 autres œuvres cinématographiques dans la section long-métrage de fiction.

Avec notamment la participation de 22 courts-métrages et 12 films documentaires, 24 autres films seront présentés en hors compétition. Pour cette édition de confirmation, le commissaire du festival, Intishal Al Timimi, a indiqué sur le site du FFG que « le festival récompensera le grand réalisateur égyptien Daoud Abdel-Sayed et la productrice tunisienne Dora Bouchoucha pour leur travail exemplaire durant toute leur carrière », ajoutant que « le festival d’El Gouna vise à présenter une grande variété de films pour un public passionné dont le but est de créer en lien entre les cinéastes de la région et leurs homologues internationaux dans l’esprit de coopération et d’échange culturel ».

D'une durée de 93mn, le film, en noir et blanc, explore la psychologie perturbée d’Amine, un jeune homme taciturne vivant dans un petit village saharien où il passe le plus clair de son temps à la lecture du Coran et à la prière avant de rencontrer Nour, une jeune femme tout aussi fragile que lui.

Plus récemment Merzak Allouache a réalisé «Les terrasses» (2013), «Madame courage» (2015) et «Enquête au paradis» (film documentaire 2016), sélectionnés dans des festivals comme la Mostra de Venise, la Berlinale et autres manifestations cinématographiques à travers le monde.

