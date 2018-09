Cra : L’action humanitaire profondément ancrée dans l’histoire

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabilès, a affirmé, jeudi à Alger, que l'action humanitaire en Algérie «est enracinée dans l'histoire et jouit même de reconnaissance et d’estime» auprès de la Communauté humanitaire internationale. Dans une déclaration à la presse, lors de sa supervision d'un dîner organisé en l'honneur des familles syriennes résidentes au Centre d'accueil de Sidi Fredj, à l'occasion de l'Achoura, Mme Benhabilès a indiqué que «l'action humanitaire en Algérie est profondément enracinée dans l'histoire, a pour référence le protecteur de l'humanité, l'émir Abdelkader et jouit même de la reconnaissance et de l'estime auprès de la Communauté humanitaire internationale». Elle a cité, à ce propos, «le Trophée du Chevalier de l'humanitaire décerné par la Communauté humanitaire internationale, en 2016, au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de sa réunion à Alger, pour la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge». Mme Benhabilès a, par ailleurs, souligné que le repas organisé par le CRA entre dans le cadre des «traditions du CRA pour la célébration des fêtes religieuses (Achoura)». Ce repas, poursuit-elle, coïncide «avec le retour d'une famille syrienne qui résidait au Centre d'accueil de Sidi Fredj pour les réfugiés, vers sa patrie la Syrie, sur décision libre de cette famille, démontrant, ainsi, le retour de la sécurité et de la stabilité en Syrie». «Nous ne les considérons pas comme des réfugiés, mais des hôtes de l'Algérie qui ne les considère non plus comme un fardeau», a affirmé Mme Benhabilès, concernant les familles syriennes résidant en Algérie. Et d'ajouter : «La famille syrienne n'était pas la première à avoir annoncé son retour à sa patrie. Cinq familles qui résidaient au centre de la wilaya de Mascara et qui ont été aidées par le CRA en avaient fait de même». «L'Algérie, à travers le CRA, n'a jamais manqué à prendre en charge ces familles et répond même à leur demande de retour, tout en prenant en compte leur décision volontaire et libre», a-t-elle affirmé, avant d'ajouter que «de ce fait, l'Algérie se solidarise avec ces familles en prenant en charge les frais du voyage». À cet égard, Mme Benhabilès a fait part de «son rejet énergique de l'exploitation de la tragédie de ces familles à des fins médiatiques ou à d'autres agendas». À son tour, le représentant de la communauté syrienne en Algérie, Salah Yazbek, a précisé que «la décision ayant été prise par la famille syrienne concernant le retour à son pays témoigne du retour de la sécurité et de la stabilité en Syrie», ajoutant, à ce propos, que son pays «encourage et facilite, sans condition aucune, le retour des familles syriennes».