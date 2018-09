Travaux Publics : Gérer le réseau routier

L’Organisme national de Contrôle technique des travaux publics (CTTP), en collaboration avec l’Unité de gestion du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A) et sous l’égide du ministre des Travaux publics et des Transports, ont organisé lundi, au Cercle national de l’Armée sis à Béni-Messous, la clôture officielle de deux jumelages institutionnels financés par l'Union européenne, dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association P3A.

Ces deux jumelages, qui ont débuté en janvier 2016, avaient pour objectifs d’accompagner l’Organisme national de Contrôle technique des travaux publics dans la mise en place de systèmes d’aide à la décision pour la gestion du réseau routier et des ouvrages d’art et l’amélioration des techniques d’aménagement et d’homologation liées à la sécurité routière et aéroportuaire.

Financés par l’Union européenne à hauteur de 2.950.000 euros (1.600.000 € pour l’un et 1.350. 000 € pour l’autre), ces deux jumelages ont mobilisé, selon John O’Rourke, l’ambassadeur, Chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, «87 experts européens (français, portugais et belges) pour 1.154 jours d’expertise et de formation, 100 cadres du CTTP et du ministère des Travaux publics ont été formés et 14 visites d’étude en Europe ont été effectuées».

Les deux projets ont aussi bénéficié d’une forte implication de l’Organisme national de Contrôle technique des travaux publics et ont permis d’obtenir d’ores et déjà de nombreux résultats que le CTTP entend pérenniser et prolonger au-delà du jumelage. Ainsi, trois années d’échanges ont permis de mettre en œuvre quasiment toutes les actions prévues. Ces dernières ont accompagné la construction principalement d’outils dédiés à la définition d’un entretien programmé du patrimoine routier, mais aussi de faire monter en compétence les agents bénéficiaires dans les domaines de l’auscultation des ouvrages et des chaussées.

De son côté, Abdelhalim Foul, directeur général du CTTP, a souligné que «le projet de jumelage DZ21 a porté sur des thématiques d’actualité et prioritaires pour le secteur des travaux publics et des transports». Et d’ajouter qu’il s’agit de «la durabilité et la sécurité des infrastructures routières et aéroportuaires». Lors de son intervention d’ouverture, le directeur général des infrastructures, représentant du ministre des Travaux publics et des Transports, précisera que « le secteur des travaux publics et des transports accorde énormément d’importance à la préservation et la modernisation du réseau routier et l’amélioration de la sécurité routière devenue une véritable préoccupation des pouvoirs publics». Pour John O’Rourke, les travaux réalisés ont permis d’une part de « contribuer au renforcement de la politique de préservation du patrimoine routier et aéroportuaire par l’élaboration de méthodes de gestion appropriées avec des objectifs précis de durabilité et de performance», en s'inspirant des normes et pratiques européennes dans le domaine, et d’autre part, « de soutenir l’effort engagé par l’Etat algérien dans l’amélioration de la sécurité routière des usagers de la route». Il dira également que ces jumelages sont d’une importance capitale pour la sécurité routière.

Le chef de la délégation de l’UE a indiqué que « des apports en matière d’audit, de diagnostic et de l’élaboration de solutions pour la sécurité des usagers de la route ont été délivrés au CTTP, selon des méthodologies conformes aux standards internationaux».

L’ambassadeur de France en Algérie précisera que « le succès de ces deux jumelages n’aurait pu se faire sans les moyens importants mis en œuvre et une coopération qui s’est étendue sur 34 mois». Il dira que l’expertise européenne, notamment française, reste toujours à la disposition de l’Algérie. Pour sa part, Pierre Gillon, ambassadeur de Belgique en Algérie, s’est félicité de la mise en œuvre du partenariat entre le CTTP et les instituions de l’UE, avant de souligner les avancées qu’a connues son pays en matière de lutte contre l’insécurité routière.

A son tour, l’ambassadeur du Portugal en Algérie, Carlos Oliveira, indiquera que la participation portugaise dans ce projet exprime un

« renforcement historique de la présence portugaise en Algérie» et fera part de la disponibilité de son pays à continuer le chemin du développement avec l’Algérie.

Mohamed Mendaci