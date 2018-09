Inondations à Constantine : Des mesures d’urgence

2 morts, 11 blessés légers.

La veille de l’Achoura a été cauchemardesque pour les habitants de la cité Djebli-Ahmed (commune de Hamma Bouziane), communément appelée «El-Kantoli», en référence à la maison du cantonnier qui y était implantée, ainsi que pour les usagers de la route nationale 27 qui relie Constantine à Mila et à Jijel, lesquels ont vu leurs véhicules emportés par les torrents de boue qui se sont déversés sur la chaussée.

Bilan de la catastrophe : deux morts des suites d’un arrêt cardio-respiratoire, Chouaoua Rachid, 55 ans, agent administratif à la délégation urbaine du secteur de Sidi Rached, et Hemari Zohra, 34 ans, avocate exerçant à Constantine. Selon des témoins oculaires, les deux victimes avaient été noyées sous les flots, dépassant un mètre, alors qu’elles tentaient de quitter leurs voitures. 43 autres véhicules, dont plusieurs faisant partie d’un cortège de mariage, ainsi que deux bus, ont également été emportés par le torrent résultant du débordement de l’oued Ziad, un affluent du Rhumel, suite à de fortes précipitations (80 mm en à peine un quart d’heure), et qui a provoqué, vers les coups de 16h30, l’inondation de toute la zone.

D’un seul élan, les riverains ont procédé à l’évacuation des personnes prises dans le piège des eaux, et ce, avant même l’intervention des services de la Protection civile qui, une fois sur les lieux, ont transporté les deux dépouilles à la morgue du CHU Benbadis, ainsi que onze blessés légers, dont deux femmes enceintes, présentant principalement des fractures et des contusions légères, lesquels ont été transférés vers l’hôpital El Bir.



La situation normalisée



Les opérations de secours ont été supervisées par le wali, Abdessamie Saïdoun, qui a assuré que tous les moyens avaient été mobilisés, à tous les niveaux, pour porter assistance aux citoyens et rétablir la situation dans les plus brefs délais.

Dans ce contexte, il convient de signaler que 70 pompiers ont pris part à ces opérations pour lesquelles la direction de la protection civile a mobilisé 6 ambulances, 10 camions, 15 camions d’incendie et 10 pompes immergées. De son côté, la direction des Travaux publics et des Transports a mobilisé 220 engins des directions des wilayas voisines (Sétif, Batna, Annaba et Guelma), ainsi que son propre parc, composé de 30 camions et 125 engins de différents types, des fourgons hydrocureurs appartenant à l’Office national de l’assainissement (ONA) et à la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), et 6 chasse-neige. La circulation a été totalement rétablie dans la matinée d’hier, et ce, grâce aux efforts des équipes d’intervention, épaulés par les agents communaux, ceux de l’OPGI, les éléments de la sûreté de wilaya et de la gendarmerie, de même que des renforts en provenance des villes avoisinantes.

Afin de parer à ce genre de situations, des « mesures d’urgence» ont été prises par le chef de l’exécutif, en concertation avec les membres de la commission interministérielle qui s’était déplacée avant-hier à Constantine, le délégué national aux risques majeurs au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Tahar Melizi, et le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, El Hadj Belkateb. En premier lieu, le directeur des Travaux publics a été instruit de préparer une fiche technique pour la réalisation de fossés bétonnés destinés à recueillir les eaux de ruissellement et les conduire vers le dalot.

De son côté, le directeur des Ressources en eau devra lui aussi établir une fiche technique pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement des nouvelles constructions.

Il devra également procéder au curage de l’oued Ziad, en amont et en aval, afin de permettre aux eaux des crues de s’écouler librement et d’éviter les inondations, avant d’étendre l’opération vers les villes de Constantine, du Khroub et d’Ali-Mendjeli dans les jours à venir.

Enfin, le wali a demandé au directeur des Forêts de lancer une campagne d’assainissement au niveau du bois situé au-dessus de la cité Djebli-Ahmed et de procéder à la plantation d’arbres afin de stabiliser le côté droit du talus surplombant la route. Pour rappel, trois personnes avaient trouvé la mort dans des inondations survenues à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, en août 2015.

Issam B.

Tahar Melizi, délégué national aux risques majeurs :

« Les dispositions prises dénotent un haut niveau de préparation »



Lors de la conférence de presse animée jeudi après-midi au siège de la wilaya de Daksi, le délégué national aux risques majeurs, Tahar Melizi, a estimé que les dispositions prises par les autorités locales dénotent un haut niveau de préparation aux catastrophes naturelles : « On ne peut jamais anticiper l’ampleur des catastrophes naturelles. Il faut faire preuve de prudence et de vigilance, et aussi décider rapidement des mesures nécessaires pour une prise en charge efficace. Nous avons constaté que la situation a été maîtrisée en quelques heures, et cela renseigne sur le degré de préparation des différents intervenants. Il faut également saluer l’implication des citoyens, car leur apport est primordial pour la réussite de la politique de prévention que nous menons ».

I. B.

Catastrophes naturelles en 2018

25 milliards DA pour la prise en charge des dégâts



Les catastrophes naturelles enregistrées en Algérie en 2018 ont causé 25 milliards de dinars de dégâts, a indiqué jeudi soir à Constantine le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Tahar Melizi. S’exprimant au cours d’une réunion de travail organisée par la commission interministérielle dépêchée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour s’enquérir des dégâts causés suites aux inondations, il a indiqué que jusqu’au 19 septembre dernier, les catastrophes naturelles, inondations notamment, qui ont touché 18 wilayas, ont coûté à l’Etat 25 milliards de dinars. Mettant l’accent sur l’importance de la prévention dans la réduction de cette ‘‘facture’’, le même responsable a insisté sur l’aspect sensibilisation et information dans la maîtrise des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles. Le même responsable a annoncé, dans ce contexte, l’organisation, au mois d’octobre, d’un séminaire national sur la gestion des grands dangers qui sera axé sur plusieurs thèmes, dont l’évaluation des mécanismes de prévention et la sensibilisation des différentes parties concernées (entreprise, presse, citoyens, et professionnels des technologies de l’information et de la communication (TIC) entre autres).