Exploitation illégale des espaces publics : Sévèrement réprimée

Le secrétaire général (SG) du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a présidé, mercredi à Alger, une réunion de la Commission intersectorielle de préparation de la saison estivale, durant laquelle il a été procédé à l’évaluation de la saison estivale 2018, a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion de coordination a été consacrée à l’évaluation cyclique du déroulement de cette saison et à l’application des dispositions fixées dans la feuille de route arrêtée par la Commission, ce qui permettra l’élaboration du rapport final d’évaluation relatif à la saison estivale 2018 qui sera achevé à la fin de cette saison le 30 septembre», a précisé la même source.

La rencontre a été l’occasion pour les représentants de tous les secteurs ministériels concernés de présenter leurs rapports cycliques et les différentes mesures pratiques prises en vue de faire réussir la saison estivale. Lors de son intervention, le SG du ministère a salué «les premiers résultats réalisés sur le terrain, grâce au travail de coordination intersectoriel effectué dans le cadre de la Commission intersectorielle», appelant à «la nécessité de consolider ce travail, notamment à travers l’ouverture de nouvelles plages pour la baignade et la consolidation des missions d’inspection et le contrôle conjoint au niveau local ainsi que le renforcement de l’action de proximité».

M. Dahmoune a salué «les efforts des différents corps de sécurité mobilisés durant toute la saison estivale, en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens ainsi que les différentes activités sportives et culturelles organisées», soulignant que «ces services ont sévèrement réprimé les exploitations illégales des espaces publics, des plages et des parcs, et ce, dans le cadre d’une action complémentaire et coordonnée, outre les efforts fournis par les agents de la protection civile qui ont permis de réduire les dégâts résultant des différents risques encourus durant la saison estivale».