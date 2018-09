Tourisme : Promouvoir la coopération algéro-finlandaise

L’Algérie et la Finlande ont convenu mercredi de poursuivre la concertation pour établir un cadre officiel à leur coopération bilatérale dans le domaine du tourisme, notamment en ce qui concerne l’encouragement des relations de travail entre les acteurs et les professionnels outre le soutien à l’investissement et au partenariat, le développement du tourisme thermal et la promotion du tourisme durable.

«Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a reçu l’ambassadrice de Finlande à Alger, Mme Tuula Svinhfvud. Les deux parties se sont félicitées du niveau des relations d’amitié liant les deux pays tout en soulignant l’impératif d’établir un cadre officiel à la coopération bilatérale», a indiqué un communiqué du ministère. A ce propos, le ministre et l’ambassadrice finlandaise ont passé en revue les opportunités offertes pour soutenir les relations entre les deux pays, à travers le renforcement des relations bilatérales en matière de tourisme et d’artisanat. Lors des discussions, M. Benmessaoud a mis en exergue les grandes lignes relatives au programme de développement du tourisme en Algérie, tout en évoquant les opportunités disponibles en matière d’investissement touristique et de partenariat. Pour sa part, Mme Svinhfvud a salué le potentiel touristique que recèle l’Algérie tout en exprimant «son intérêt à promouvoir les relations bilatérales dans le domaine touristique mais aussi la volonté de son pays à contribuer au développement du tourisme en Algérie».