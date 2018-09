Cantines scolaires à Alger : Plus de 100.000 élèves bénéficiaires

Un document rendu public souligne, en effet, que «le nombre des élèves scolarisés à Alger, ayant bénéficié de la cantine scolaire, a atteint « 50.000 à Alger-Ouest, 27.049 à Alger-Centre et plus de 30.000 à Alger-Est, totalisant ainsi 107.326 élèves ».

On apprendra, dans ce sillage, que les DEA comptent effectuer, tout au long de l’année scolaire, des visites d’inspection inopinées afin de veiller au respect des normes de nutrition des repas servis aux élèves tout en s’assurant du respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité (HSE) dans l’exploitation des cantines. Cette procédure permettra d’éviter la propagation de maladies et l’intoxication alimentaire en milieu scolaire. Et justement, pour assurer une bonne prise en charge de cette activité, pas moins de 45.000 postes budgétaires ont été accordés par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire pour la gestion des écoles et cantines scolaires.

Ces agents sont recrutés à l’échelle nationale, dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du Contrat d’insertion professionnelle (CIF).

Par ailleurs, et dans le cadre de la solidarité scolaire, le même document a précisé que pour cette année, plus de 90.000 élèves ont bénéficié de la prime de scolarité dans la capitale, « plus de 27.000 à Alger-Ouest, 25.000 à Alger-Centre et plus de 40.000 à Alger-Est », ajoutant que le nombre d’élèves bénéficiaires du transport scolaire a atteint les 31.833.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a annoncé, en août dernier, un programme spécial au profit des écoles primaires et des cantines scolaires dans l’ensemble des wilayas du pays. A cet effet, une enveloppe de 26 milliards de DA a été dégagée pour le fonctionnement des cantines scolaires, calculée sur la base d’un prix variant entre 45 et 55 DA le repas, de même qu’une autre enveloppe a été allouée pour financer la transition énergétique afin de doter des écoles pilotes à travers le pays en équipements fonctionnant à base d’énergie renouvelable.

Une autre dotation financière de 15 milliards de DA a été destinée au fonctionnement des écoles primaires (gardiennage et entretien) avec autorisation d’utiliser 50% de cette somme pour l’acquisition de chauffages et climatiseurs et pour les travaux d’étanchéité.

Le ministre de l’Intérieur qui a souligné un nombre d’insuffisances portant notamment sur le manque d’employés chargés de l’hygiène dans les écoles, de lignes de transport scolaire et d’équipements des cantines, a révélé qu’un décret exécutif relatif aux délégations de service public, qui «sera promulgué prochainement, aura des effets positifs sur ce volet. «Il est temps d’intégrer les petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans la restauration, le transport scolaire et l’hygiène».

Aussi, le ministre de l’Intérieur a annoncé par la même occasion l’acquisition de 3.500 minibus sous la forme de gré à gré auprès d’entreprises publiques et privées, dont 600 seront prêts pour renforcer le réseau du ramassage scolaire.

Il a été procédé, également, au dégel de 1.540 projets relevant du secteur de l’Education nationale dont la réalisation et la réhabilitation des écoles primaires et des cantines à travers tout le territoire national.

Il est utile de rappeler que la wilaya d’Alger compte pas moins de 1.447 établissements éducatifs dont 972 écoles primaires, 323 CEM et 143 lycées, tandis que le nombre d’élèves scolarisés, tous paliers confondus, au titre de la rentrée scolaire 2018-2019, est estimé à 742.000 élèves.

49 établissements éducatifs dans 21 communes ont été dotés de 167 classes préfabriquées, soit l’équivalent de 14 groupements scolaires, ayant permis d’accueillir 6.680 élèves, en attendant la réception, avant la fin de l’année 2018, de l’équivalent de 68 groupements scolaires (écoles primaires), de quatre CEM et de 4 lycées, soit 76 établissements éducatifs, et ce, en vue de lutter contre le phénomène de la surcharge des classes.

Sarah A. Benali Cherif