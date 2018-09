Activités des partis

MSP

Le consensus national, solution face aux défis de l’heure



Le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) a affirmé, mercredi, que «le consensus national» demeurait la solution «la plus efficace» pour faire face aux différents défis que connait le pays, exprimant sa volonté de poursuivre la proposition de son initiative pour un consensus national auprès de la société civile et des citoyens à travers un travail de proximité local. A l'issue de la réunion tenue par son bureau exécutif présidée par Abderrazak Makri, le MSP a précisé qu'il distribuerait son initiative de consensus national en version écrite auprès de la société civile à travers un travail de proximité local populaire à l'ensemble des partis politiques, des associations et des personnalités, a indiqué un communiqué du parti. Le MSP a souligné, selon la même source, que le consensus national est «le moyen le plus efficace pour l'ensemble des Algériens, notamment dans des circonstances marquées une crise multidimensionnelle, mettant en garde «contre les répercussions que pourrait avoir la crise politique et économique sur la classe sociale».



Mouvement El-Bina

Initiative d’unification des partis



Les grandes lignes de l'initiative politique proposée par le mouvement El-Bina portant «unification des composantes de la scène politique nationale» étaient au cœur de la rencontre tenue, mercredi, entre le président du mouvement Abdelkader Bengrina, et son homologue du Front El Mostakbal, Abdelaziz Belaid. Cette initiative, lancée par le mouvement El-Bina depuis 4 mois, vise à «mettre en place une plate-forme pour consacrer l'éthique de l'action politique et unifier les acteurs sur la scène politique, dans le but de former des alliances ayant une feuille de route claire visant la protection de l'Algérie contre tous les dangers internes et externes qui la guettent». M. Bengrina a indiqué que son initiative avait été «favorablement accueillie» par la majorité des partis politiques contactés par sa formation, ce qui confirme «la convergence des approches de tous les acteurs politiques lorsqu'il s'agit de l'intérêt général du pays», a-t-il précisé. Le président du front El Moustakbal a fait savoir, pour sa part, qu'il avait échangé avec le président du mouvement El-Bina les vues sur la conjoncture que connait l'Algérie, soulignant l'existence «de dénominateurs communs» entre les deux partis concernant les défis de l'heure, insistant sur «l'impératif de chercher un terrain d'entente pour aboutir à des solutions appropriées aux problèmes politiques et économiques soulevés».



RCD

rénover le modèle social et économique



Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcen Belabas a estimé hier que l'Algérie avait besoin de rénover son modèle social et économique afin d'encourager «l'excellence» et créer une amélioration du vécu du citoyen. Intervenant lors de la tenue travaux de la deuxième session du Conseil national de son parti, M. Belabas a indiqué que les citoyens aspiraient à «un projet de rénovation du modèle social et économique de leur pays», qui encourage «l'excellence» et d'une politique qui «réduit la pauvreté et le nombre, toujours grandissant, des laisser pour compte». Il a relevé que le pays avait besoin de renouveler «son ambition et d'une vision d'avenir», ajoutant qu'il a «soif de nouvelles perspectives (...)». Le premier responsable du RCD a pointé du doigt la «multiplication des sites insalubres dans les villes», qui constituent souvent des «foyers à l'origine de l'émergence de maladies transmissibles». Pour M. Belabas, le RCD, qui met au centre de ses luttes et de ses objectifs l'égalité en droits de tous les citoyens algériens, œuvre pour que les revendications des femmes soient portées par le grand nombre. Il a ajouté que la tenue des assises des femmes progressistes projetée pour le mois de novembre doit permettre d'approfondir le débat sur les moyens de luttes et la mise en place d'un cadre organisationnel politique pour rationaliser et faire converger les combats.