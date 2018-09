Vivre ensemble en paix : Dans l’esprit de l’unité et de la cohésion nationales

Pour le sage, le principe du Vivre ensemble en paix est le reflet du vécu quotidien des Algériens. C’est en effet l’image que nous renvoie cette effervescence progressiste de l’évolution nationale, où chacun, pour ainsi dire, «s’exprime comme bon lui semble, alors que tout le monde se revendique algérien avant tout».

Indéniablement, et après plus d’une trentaine d’années de pluralisme politique, la diversité culturelle continue de cimenter le socle de notre identité millénaire, aujourd’hui hissé au rang de disposition constitutionnelle mais qui, de tout temps a servi de facteur de cohésion et de lien d’attachement viscéral à la patrie.

Dans la pratique, il est des faits incontestables de voir la société civile agir en parfaite synergie des efforts, consentis ici et là, et obéissant dans leur ensemble à sauvegarder, dans une atmosphère de paix et de stabilité, notre unité nationale de toutes les menaces intérieures et extérieures qui la guettent. C’est une dynamique qui s’est avérée si efficace tant il est vrai que ni les rapports tendancieux, voir mensongers d’ONG, ni les manipulations et autres tentatives de divisions n’ont eu raison de la solidité maintes fois réaffirmée de notre cohésion nationale. Mieux, ces manipulations objets de basses surenchères se sont écroulées aussi vite qu’elles étaient échafaudées par les cercles hostiles à l’Algérie. Leur agitation est à chaque fois qualifiée de « non événement», tant elle ne suscite aucun renvoi d’écho au sein de la société.

C’est que l’intérêt des Algériens remplis d’espérance pour un lendemain meilleur est …ailleurs ! Ils savent mieux que quiconque que leurs attentes diverses et multiples sont intimement liées à la poursuite de l’œuvre du Président de la République. En atteste, à juste titre, l’adhésion massive de la société, partis politiques et organisations civiles à l’initiative de constitution d’un front populaire solide à laquelle le chef de l’Etat a appelé dans son message du 20 aout dernier.

D’autre part, au sein de la classe politique, et quelle que soit l’obédience des formations de l’échiquier national, pour les partis de l’opposition où ceux majoritairement élus et représentés dans l’Exécutif, la promotion de la stabilité et de la cohabitation dans la paix sert de dénominateur commun. Un dénominateur qui les met à l’abri de toute divergence, somme toute naturelle, de vision et de diversité de l’action. Au niveau de la base citoyenne, et quand bien même les différends, parfois les «querelles» entre les uns et les autres soient aussi nombreux que le sont nos aspirations, il n’en demeure pas moins que ce même principe de cohabitation dans la paix se réaffirme comme le plus adéquat des «modes d’emploi» pour pérenniser le principe du vivre ensemble dans la sérénité et à la sécurité. Finie et à jamais révolue cette époque de la décennie noire où le citoyen craignait, s’interdisait même de s’aventurer, le soir tombé, dans l’une de nos ruelles urbaines, dans l’un des sentiers de nos villages, de peur de faire l’objet d’un guet-apens, d’un piège mortel causant sa perte de la façon la plus horrible qui soit. A jamais, nos concitoyennes et nos concitoyens ont banni cette sinistre décennie de terrorisme où même les cadavres de nourrissons lâchement assassinés ont servi «d’engins explosifs». En cette même époque, l’Algérie a vécu les pires de cauchemars! A qui revient le mérité, aujourd’hui, dans la restauration de la paix? Disons le franchement : à un homme doté d’une visions et de principes universels, acteur de plusieurs étapes du processus de l’évolution nationale, autant durant la glorieuse Révolution que de l’indépendance à ce jour, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Artisan d’une paix progressiste depuis deux décennies, il est le maître d’œuvre d’une profonde mutation du pays que nul ne pensait envisageable durant les années 90, plus particulièrement au plus fort du terrorisme barbare où la République menaçait tout simplement de disparaitre. Le propos n’est pas à connotation de slogan, loin s’en faut! Plusieurs faits le prouvent, et il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir cette dynamique du «vivre ensemble en paix» désormais si bien ancrée dans la moindre parcelle du vaste territoire d’Algérie. Bientôt seront béatifiés, par ailleurs à Oran, près d’une vingtaine de religieux catholiques assassinés en Algérie durant la période du terrorisme. Pour l’Eglise chrétienne présente ici à Alger, la cérémonie de béatification également initiée sous le signe du «Vivre ensemble en paix», ne saurait voir le jour sans l’atmosphère de communion et de tolérance que l’Algérie est parvenue à se réapproprier sous la gouvernance de M. Bouteflika. La paix en Algérie a propulsé le développement du pays à divers niveaux, plus particulièrement au plan social. A titre illustratif, si dans la première ville du pays, Alger, il y a eu éradication de plusieurs foyers de bidonvilles, ailleurs, dans les autres métropoles, la dynamique de développement local est si significative notamment à travers son impact en terme d’amélioration du vécu du citoyen.

La paix et la stabilité en Algérie, c’est aussi la scolarisation, avec prise en charge conséquente de plus de 9 millions d’élèves, soit plus que le double des habitants d’un pays comme la Croatie pour ne citer que celui-ci. La paix et la stabilité, c’est également toute l’attractivité économique dont jouit le pays sur la scène internationale, de par son riche potentiel diversifiée ces «niches d’investissement» non encore exploitées. La paix en Algérie, c’est d’entendre un haut responsable d’un pays comme l’Allemagne, la chancelière Mme Angela Merkel en l’occurrence affirmer avec conviction que «l’ Algérie est un pays sûr». Aussi euphorique et dithyrambique, c’est bel et bien un propos véridique !

Karim Aoudia