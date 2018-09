Œuvres universitaires : Prolongation des délais d’inscription en ligne

Pour bénéficier de la bourse d’études et des services d’hébergement, les nouveaux bacheliers retardataires auront la chance d’accéder aux inscriptions en ligne. L’Office national des œuvres universitaires (ONOU) vient d’annoncer la prolongation des délais d’inscription en ligne jusqu’à la fin de mois en cours.

En effet, la plateforme numérique dédiée au traitement des demandes de bourse et d’hébergement restera opérationnelle jusqu’au 30 septembre pour permettre aux étudiants n’ayant pas réussi à entamer l’inscription, de pouvoir enregistrer leur demande afin de pouvoir débuter leur parcours universitaire dans de bonnes conditions à la veille de début des cours. Tous les établissements d’enseignement supérieur, ont intégré dans leurs sites web des liens hypertextes pointant vers la plateforme numérique d’inscription en ligne.

Cette application en ligne facilitera aux nouveaux étudiants, notamment les retardataires, de postuler dans de brefs délais, sans qu’ils soient obligés de se déplacer et de compléter les inscriptions à travers l’enregistrement des demandes de bourse, de transport et d’hébergement pour les étudiants inscrits dans des établissements hors des wilayas de résidence.

Les autorités publiques sont déterminées à assurer les meilleures conditions pour les étudiants, et cela se confirme à chaque rentrée universitaire, de par les moyens humains et matériels mobilisées ainsi que par l’accompagnement et l’assurance des services sociaux au profit des universitaires.

Aussi, les services concernés ont allégé les procédures pour permettre aux retardataires d’enregistrer leurs demandes. A cet effet, la présentation du numéro de compte courant n'est pas obligatoire, de même que la fiche de paie annuelle des parents.

Le traitement des demandes devrait débuter à partir du 1er octobre prochain, au niveau des services de l’ONOU, et ce après la sélection des dossiers au niveau des universités où sont affectés les nouveaux étudiants.

Les étudiants concernés pourront suivre le traitement de leurs demandes via la plateforme. La numérisation du processus d’inscription universitaire s’inscrit dans l’approche de modernisation entamée par la tutelle qui vise à faciliter toutes les démarches, d’alléger les procédures et surtout d’atténuer la fatigue des déplacements.

Concernant les inscriptions au master, les candidats sont impatients pour l’annonce des résultats annoncée pour la semaine en cours. A noter que les difficultés rencontrées par les étudiants candidats au master, notamment l’accès à la plateforme numérique a amené le ministère de l’Enseignement supérieur à annoncer une deuxième phase d’inscription, afin de permettre à la majorité de s’inscrire, et de bénéficier de l’égalité des chances.

Concours de doctorat : du 10 au 30 novembre

De leur coté les candidats au doctorat peuvent eux aussi entamer leurs inscriptions via la plateforme dédiée au concours et ce, depuis le 10 septembre. Cette opération devrait durer jusqu’au 30 novembre pour la réinscription des admis.

La réalisation des plateformes numériques permettra dorénavant, aux établissements universitaires à travers le territoire, la fixation et la standardisation des dates d’inscription des différents concours, ainsi que le respect du principe de la transparence, dans la gestion des dossiers des candidats et la lutte contre les phénomènes négatifs liés à la tricherie et à la manipulation des dossiers non éligibles.

Cette démarche vise à améliorer le rendement académique de l’université algérienne, et assurera aux étudiants les meilleures conditions de recherche et d’apprentissage, et viendra s’ajouter entre autres aux mesures déjà prises pour l’amélioration de la gestion et de la performance, tant dans le cadre académique que pédagogique, notamment le lancement, l’année dernière des mastères à distance, au profit des catégories professionnelles, ainsi que l’élaboration d’un système de documentation interuniversitaires en ligne pour les chercheurs.

Le secteur de l’enseignement supérieur va recevoir à la rentrée prochaine plus d’un million d’étudiants, dont 276.391 nouveaux bacheliers. Le secteur compte 62.000 enseignants dont 3.000 nouvelles recrues. Quant au nombre de places pédagogiques, elles s’élèveront cette année à 1.452.000. Le secteur porte également, pour cette rentrée, ses capacités d’hébergement à 629.500 lits.

Tahar Kaidi