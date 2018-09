Rentrée professionnelle demain : 400.000 postes disponibles

Selon les chiffres du ministère, quelque 400.000 postes de formation, couvrant 23 branches professionnelles, sont proposés, à l'occasion de cette rentrée, dans près de 1.300 établissements publics qui sont encadrés par 28.000 enseignants-formateurs. Aussi, pas moins de 67 nouveaux établissements devraient entrer en fonction cette année. Ces nouveaux établissements comptent notamment treize instituts nationaux spécialisés, couramment appelés INSFP. L’on retrouve également mais pas seulement, 24 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) et 3 instituts de l'enseignement professionnel (IEP).

Il faut savoir également que les infrastructures de la formation professionnelle devront être dotées de plus de 200 nouveaux équipements technico-pédagogiques qui sont en cours de réception ou d'acquisition, et que 88 sections d'équipements seront «fonctionnelles avant la fin de l'année».

En matière d'offres de formation, il existe 478 spécialités qui sont proposées aux demandeurs de formation, dont 54 nouvelles pour cette année 2018 ; autant de formation qui sont sanctionnées par des diplômes d'Etat. Remarque importante à retenir, dans ce contexte, la nomenclature des branches professionnelles est enrichie par l’introduction d’une nouvelle branche dénommée «Art, Culture et Patrimoine». L’autre élément à mettre en avant c’est que durant ces dernières années «l'intérêt pour les filières de formation considérées prioritaires a augmenté de façon graduelle». Ainsi, les spécialités de l'industrie représentent, actuellement, 25,40% de l'offre globale tandis que lors de la session de 2017, elles étaient de 22,7%. L’offre recèle aussi d’autres filières prioritaires à l’image de celle de l’hôtellerie, du tourisme et de l’artisanat qui représente 15,69% de l'offre globale et du BTPH dont le taux est estimé à 12,41% de l’ensemble de l’offre. Selon les objectifs assignés, les nouvelles règles relatives à l'apprentissage permettront d'atteindre, en 2019, «la formation en apprentissage de 60% des inscrits à un diplôme».

L’on saura à cet effet que 120.000 postes d'apprentis sont programmés pour la rentrée de demain. Un chiffre qui «peut être revu à la hausse en cas de besoin, grâce au partenariat qui se renforce avec le monde économique», comme indiqué récemment par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels.



Plus de 13.000 conventions de partenariat signées avec des entreprises



M. Mebarki avait, dans ce cadre, mis l’accent sur le fait que le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels «s'attelle à prendre en charge les besoins en ressources humaines nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et du développement économique et à répondre à la demande sociale de formation professionnelle aux côtés des autres segments du système éducatif national». Le ministre a également relevé que «la qualité et la promotion du partenariat avec l'environnement socio-économique sont considérées comme un critère de performance dans le management des établissements de la formation professionnelle», signalant par la même occasion que «plus de 13.000 conventions de partenariat ont été signées entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et le secteur économique depuis 2008 et ont permis la formation de 650.000 travailleurs. Cette démarche de partenariat est renforcée par des organes de concertation, réorganisés et mis en place au cours de l'année 2018 : au niveau national, un Conseil de partenariat de la formation et de l'enseignement professionnels et, au niveau local, des commissions de partenariat de wilaya. La coordination et la concertation avec l'environnement socioéconomique sont considérées comme un axe majeur de la politique du secteur pour une meilleure adéquation des formations aux réalités du pays», avait-il notamment déclaré.

La rentrée professionnelle de demain a été marquée par d’intenses préparatifs dont les inscriptions ont été ouvertes vers la mi-juillet pour se poursuivre jusqu’au 15 septembre dernier.

Il y a eu également, faut-il le rappeler, les journées de sélection et d’orientation du 16 au 18 septembre dernier mais aussi la campagne de communication qui a été menée en direction des jeunes, durant tout l'été, et ce, en collaboration avec plusieurs ministères et organismes. Cette campagne avait pour but d’informer les jeunes désireux de suivre une formation des conditions d'inscriptions aux différents diplômes et certificats, à savoir les filières et spécialités ouvertes et leur localisation, ainsi que les possibilités d'internat. Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels soutient que «la communication doit être une action permanente, pour intensifier l'information sur les spécialités, vulgariser les modes et dispositifs de la formation professionnelle et la nouvelle organisation du cursus de l'enseignement professionnel».

Chaque année, nombreux sont ceux qui quittent, l'enseignement général classique et ceux qui échouent au baccalauréat. Ces milliers de jeunes s'orientent, généralement, vers des instituts de formation professionnelle. C’est dire toute l’importance de ce secteur dont le rôle intégrateur, tant économique que social, s'affirme d'année en année.

Soraya Guemmouri