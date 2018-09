ANP : La sécurité de l’Algérie au centre des priorités

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé jeudi la cérémonie d’installation du nouveau commandant des Forces terrestres, le général major Saïd Chanegriha, en succession au général major Ahcene Tafer, mis à la retraite, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, Monsieur le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a présidé, ce matin jeudi 20 septembre 2018, la cérémonie de passation de pouvoir et l’installation du général-major Saïd Chanegriha dans les fonctions de commandant des Forces terrestres, en succession au général-major Ahcene Tafer, mis à la retraite», note le communiqué. A l’entame et à l’issue de la cérémonie d’accueil, à l’entrée du siège du Commandement des Forces terrestres, le général de corps d’Armée Gaïd Salah «a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Didouche-Mourad, dont le nom est porté par le siège du Commandement, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux Chouhada», ajoute la même source. Ensuite, et devant les carrés de formation des cadres et des personnels des Forces terrestres, le vice-ministre de la Défense nationale a annoncé l’installation officielle du général-major Saïd Chanegriha, nouveau commandant des Forces terrestres, et lui a remis l’emblème national. Après l’approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le chef d’état-major de l’ANP a tenu une rencontre avec le Commandement et les cadres des Forces terrestres, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence à tous les établissements de formation et toutes les grandes unités relevant du Commandement des Forces terrestres, et à travers laquelle il a rappelé les «efforts colossaux» consentis au service du développement et de la modernisation de toutes les composantes des Forces terrestres. Il a affirmé que tous les acquis dont jouit aujourd’hui le corps de bataille de ces Forces en termes d’aptitude au combat, de haut état-prêt opérationnel et de grands pas de développement, «sont sans aucun doute le fruit des efforts fournis tout au long de ces dernières années sur plus d’un échelon, et l’aboutissement du soutien exceptionnel qui leur a été accordé par le Haut Commandement grâce à sa vision clairvoyante des différents défis et enjeux». «A ce sujet précisément, je tiens absolument à ce que les fondements de l’état-prêt auquel nous aspirons, au niveau du corps de bataille de l’ANP, en général, et au niveau des Forces terrestres en particulier, soient érigés sur les principes de la parfaite complémentarité et de la cohésion spontanée, de manières fonctionnelle et opérationnelle, entre les différentes composantes, de sorte à ce que ce corps de bataille soit une seule et même entité, qui ne saurait être en bonne forme sans que le soient tous ses organes sans aucune exception», a souligné M. Gaïd Salah.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, «il incombe au Commandement des Forces terrestres, au regard de la dimension considérable de son corps de bataille, et vu la nature des missions qui lui sont assignées, une grande et sensible responsabilité, qui est de sécuriser chaque parcelle du territoire de l’Algérie et de ses frontières, de préserver sa souveraineté nationale et de la prévenir de tout danger qui pourrait la guetter». «Ceci est une immense et noble responsabilité à la fois, car elle fait l’honneur de nos Forces armées, comme étant la source voire le symbole, aux côtés de l’ensemble des autres Forces, de la puissance de l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, qui place la sécurité de l’Algérie et sa défense au centre de ses priorités, et continue, pour ce faire, avec le soutien et les orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République,

Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, d’être au summum de la préparation et du développement, implorant Allah le Tout-Puissant en permanence, de lui accorder force et courage pour le parfait accomplissement de ces nobles missions, en toutes conditions et circonstances», a relevé le vice-ministre de la Défense nationale. Le général de corps d’Armée Gaïd Salah a clôturé son allocution par un mot de remerciement et de reconnaissance à l’attention du général-major Ahcene Tafer, «pour tous les efforts laborieux qu’il a pu consentir tout au long de son riche parcours professionnel, notamment pendant ses années aux Commandes des Forces terrestres». A l’issue de la cérémonie, «l’opportunité a été donnée aux cadres et personnels, pour exprimer leurs préoccupations, leurs intérêts et suggestions, et qui ont réitéré leur indéfectible engagement à accomplir leurs missions en toute conditions et circonstances».



Installation demain du commandant de la 3e Région militaire à Béchar



Le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, effectuera à partir d’aujourd’hui une visite de travail à la 3e Région militaire à Béchar, durant laquelle il procédera à l’installation du commandant de cette Région militaire, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Monsieur le général de corps d’Armée présidera, le dimanche 23 septembre 2018, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d’installation du général-major Smaali Mostefa, en qualité de commandant de la 3e Région militaire, en remplacement du général-major Chanegriha Saïd, désigné en qualité de commandant des Forces terrestres», précise la même source.

Tamanrasset

Découverte d’une cache d’armes

«Lors d’une opération de fouille menée à Tamanrasset /6e RM, un détachement de l’ANP a découvert, le 20 septembre 2018, une cache contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions», précise le communiqué du ministère de la Défense nationale.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et lors d’une patrouille près de la bande frontalière, les éléments des gardes frontières de Bab Elassa à Tlemcen/2e RM ont découvert 145 kilogrammes de kif traité caché dans les buissons. En outre, un détachement de l’ANP, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, a arrêté 4 individus et saisi 6 marteaux-piqueurs, 5 groupes électrogènes et un véhicule tout-terrain, ajoute la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont saisi à Souk-Ahras, Tébessa et Al Taref/5e RM, 7.978 litres de carburants destinés à la contrebande, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 02 fusils de chasse sans permis et une quantité de cartouches à Saida/2e RM et Guelma/5e RM. Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, des garde-côtes ont mis en échec à Oran, Ain Témouchent et Mostaganem/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 60 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que six immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Laghouat/4e RM.

saisie de drogue dans plusieurs wilayas

Six narcotrafiquants arrêtés

«Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), ont intercepté, le 19 septembre 2018, à El-Oued (4e Région militaire), Saïda (2e RM) et Tébessa (5e RM), trois narcotrafiquants et 1.545, tandis qu’un détachement de l’ANP a appréhendé, en coordination avec les services de Sûreté de la wilaya de Tamanrasset (6e RM), trois narcotrafiquants et a saisi 2,2 kilogrammes d’héroïne, 195 g de cocaïne ainsi que six véhicules tout-terrain, 320 litres de carburants et d’autres objets», précise la même source. Par ailleurs, et dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à In-Salah et Bordj Badji-Mokhtar (6e RM), trois contrebandiers et ont saisi 32.160 unités pharmaceutiques, un camion chargé de 3.900 litres d’huile de table et six tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande». En outre, et lors d’une opération menée en coordination avec les services de Sûreté de la wilaya d’El-Tarf (5e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale «ont découvert un atelier de préparation de munitions contenant 825 cartouches de différents calibres, des armes blanches et des substances de détonation, alors que neuf fusils de chasse, 5.670 cartouches et une quantité de poudre noire ont été saisis par des éléments de la Gendarmerie nationale à Mila (5e RM)». D’autre part, et dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, des garde-côtes «ont mis en échec à Chlef (1ère RM), Oran et Tlemcen (2e RM), des tentatives d’émigration clandestine de 75 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que huit immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, Relizane et Tlemcen».