Pour la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite son homologue maltais et arménien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Malte, Marie-Louise Coleiro Preca, à l'occasion du 54e anniversaire de son pays, dans lequel il a renouvelé sa disponibilité à œuvrer à la promotion continue de la coopération bilatérale. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où la République de Malte célèbre le 54e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple maltais ami», a écrit le Président Bouteflika, dans son message. «Je souhaite saisir cette occasion, pour vous renouveler ma disponibilité constante à joindre mes efforts aux vôtres pour la promotion continue de la coopération bilatérale, au mieux des intérêts de nos deux peuples», a ajouté le Chef de l'État.



… et arménien



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue arménien, Armen Sarkissian, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa «volonté» et sa «disponibilité» à œuvrer en vue de promouvoir et de renforcer les relations de coopération qui lient les deux pays. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où la République d'Arménie célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple arménien ami», a écrit le Chef de l'État, dans son message. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous réitérer ma volonté et ma disponibilité à œuvrer, avec vous, en vue de promouvoir et de renforcer nos relations de coopération afin de les hisser au niveau des attentes de nos deux pays amis», a affirmé le Président Bouteflika.