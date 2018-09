cérémonie d’investiture du président malien : M. Ouyahia représente le président Bouteflika à Bamako

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, est arrivé, hier à Bamako, pour représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d´investiture du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, prévue aujourd’hui. M. Ouyahia, qui est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, aura, à cette occasion, des entretiens avec son homologue malien, Soumeylou Boubèye Maïga. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement prendront part à la cérémonie d´investiture du président Keita, qui a prêté serment le 4 septembre dernier à Bamako pour un second mandat de 5 ans. Il a été réélu, lors du second tour de l'élection présidentielle organisée le 12 août dernier. La Cour constitutionnelle l'a proclamé, le 20 août dernier, vainqueur de la présidentielle, avec 67,16% des suffrages au second tour du 12 août, contre 32,84% à son rival, l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé.